SPORT LAIN

Solidaritas MNC Group Diharapkan Makin Kuat dengan Hadirnya MNC Sports Competition 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |06:21 WIB
Solidaritas MNC Group Diharapkan Makin Kuat dengan Hadirnya MNC Sports Competition 2024
MNC Group Competition 2024 diharapkan bisa perkuat Solidaritas karyawan MNC Group. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
JAKARTA - Dalam menyambut perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 MNC Group, hadir MNC Sport Competition 2024 yang diikuti sejumlah unit perusahaan di bawah naungan MNC Group. Kegiatan perlombaan itu pun disambut positif banyak pihak dan diharapkan dapat menguatkan solidaritas antar karyawan MNC Group.

Salah satu turnamen yang sudah rampung digelar ialah cabang olahraga bulu tangkis. Seluruh pertandingan digelar hanya dalam satu hari di GOR Bulutangkis Mitra Utama, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (3/11/2024).

MNC Bank keluar sebagai juara setelah berhasil menumbangkan LIDO di partai final dengan dua set langsung 2-0. Perwakilan dari MNC Bank, Peter, memberikan apresiasi terhadap berjalannya acara tersebut.

"Bagus dari MNC Group dengan membuat wadah ini yang berkesinambungan tiap tahunnya. Semoga bisa membangkitkan solidaritas antar MNC Group, dan kebetulan kami MNC Bank pemenangnya," tutur Peter kepada MNC Portal Indonesia, Senin (4/11/2024).

Turnamen bulu tangkis MNC Sports Competition (Muhammad Gazza/MPI)

Meskipun melelahkan karena harus melewati sejumlah pertandingan mulai ari pagi hingga petang, Peter mengaku bangga dengan MNC Bank yang pada akhirnya mampu merengkuh gelar juara.

