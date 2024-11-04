Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kata-Kata Tim LIDO Setelah Gagal Juara Bulu Tangkis MNC Sports Competition 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |01:59 WIB
Kata-Kata Tim LIDO Setelah Gagal Juara Bulu Tangkis MNC Sports Competition 2024
LIDO finis runner-up di bulu tangkis MNC Sports Competition 2024. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
A
A
A

TIM LIDO tidak ambil pusing setelah hanya finis runner-up di bulu tangkis MNC Sports Competition 2024 yang dilangsungkan di GOR Bulutangkis Mitra Utama, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Minggu, 3 November 2024. Mereka mengatakan gelar juara tak menjadi prioritas, mengingat kebersamaan yang menjadi target utamanya.

Tercatat, ada 32 unit bisnis yang tergabung di MNC Group ambil bagian di bulu tangkis MNC Sports Competition 2024. Turnamen ini digelar sebagai rangkaian dari perayaan HUT ke-35 MNC Group.

Suasana bulu tangkis MNC Sports Competition 2024. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)

(Suasana bulu tangkis MNC Sports Competition 2024. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)

LIDO pun berhasil melaju ke partai puncak. Di partai final, LIDO tumbang 0-2 dari MNC Bank.

"Kalau tahun depan ini ada lagi, kami akan terus berlatih. Akan tetapi, di luar itu bahwa hal ini lebih untuk kebersamaan kita semua," ujar salah satu pemain LIDO, Hadi kepada Okezone, Minggu 3 November 2024.

"Memang kami ingin juara juga, tetapi lebih ke seru-seruannya," tambahnya.

Hadi menegaskan timnya jauh-jauh datang dari Bogor ke Kedoya Selatan dan bertanding sejak pagi hingga petang demi meramaikan acara MNC Sports Competition 2024. Meskipun kalah di partai puncak, ia mengaku timnya tetap puas karena merasa turnamen tahunan ini berjalan seru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182654/kisah_sedih_mantan_ratu_bulu_tangkis_dunia_tai_tzu_ying_menarik_untuk_diulas-gj6L_large.jpg
Kisah Sedih Mantan Ratu Bulu Tangkis Dunia Tai Tzu-ying, Putuskan Pensiun Dini karena Dibekap Cedera Lutut Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182645/ratchanok_intanon-qX6B_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon Kirim Pesan Menyentuh saat Ratu Bulu Tangkis Dunia Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182551/anthony_sinisuka_ginting-J5Zs_large.jpg
Kisah Anthony Ginting Menggila Kalahkan 4 Juara Dunia Sekaligus di China Open 2018: Dari Viktor Axelsen hingga Kento Momota!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182447/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_rexy_mainaky_sukses_balas_dendam_ke_malaysia_di_piala_thomas_1994-Sso7_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Rexy Mainaky, Semringah Usai Balas Dendam ke Malaysia di Piala Thomas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182445/kisah_lucu_mohammad_ahsan_bengong_saat_tertinggal_0_17_menarik_untuk_diulas-mWt7_large.jpg
Kisah Lucu Mohammad Ahsan Bengong saat Tertinggal 0-17, Seakan Tak Percaya tapi Wajahnya Memelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182364/rinov_rivaldy_dan_vania_arianto_sukoco-XjNk_large.jpg
Kisah Rinov Rivaldy dan Vania Arianti Sukoco, Pernah Duet di Ganda Campuran Kini Segera Menikah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement