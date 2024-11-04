Kata-Kata Tim LIDO Setelah Gagal Juara Bulu Tangkis MNC Sports Competition 2024

TIM LIDO tidak ambil pusing setelah hanya finis runner-up di bulu tangkis MNC Sports Competition 2024 yang dilangsungkan di GOR Bulutangkis Mitra Utama, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Minggu, 3 November 2024. Mereka mengatakan gelar juara tak menjadi prioritas, mengingat kebersamaan yang menjadi target utamanya.

Tercatat, ada 32 unit bisnis yang tergabung di MNC Group ambil bagian di bulu tangkis MNC Sports Competition 2024. Turnamen ini digelar sebagai rangkaian dari perayaan HUT ke-35 MNC Group.

(Suasana bulu tangkis MNC Sports Competition 2024. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)

LIDO pun berhasil melaju ke partai puncak. Di partai final, LIDO tumbang 0-2 dari MNC Bank.

"Kalau tahun depan ini ada lagi, kami akan terus berlatih. Akan tetapi, di luar itu bahwa hal ini lebih untuk kebersamaan kita semua," ujar salah satu pemain LIDO, Hadi kepada Okezone, Minggu 3 November 2024.

"Memang kami ingin juara juga, tetapi lebih ke seru-seruannya," tambahnya.

Hadi menegaskan timnya jauh-jauh datang dari Bogor ke Kedoya Selatan dan bertanding sejak pagi hingga petang demi meramaikan acara MNC Sports Competition 2024. Meskipun kalah di partai puncak, ia mengaku timnya tetap puas karena merasa turnamen tahunan ini berjalan seru.