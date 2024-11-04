Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Ini Harapan Peserta Turnamen Basket untuk MNC Sports Competition

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |21:11 WIB
Ini Harapan Peserta Turnamen Basket untuk MNC Sports Competition
Peserta MNC Sports Competition 2024 punya harapan untuk turnamen basket (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
JAKARTA - Turnamen cabang olahraga (cabor) basket MNC Sports Competition 2024 hari pertama telah berakhir. Salah satu peserta yang berasal dari iNews, Syafiq, membeberkan harapannya untuk gelaran berikutnya.

"Semoga acara ini diadakan tiap tahun, hadiahnya makin banyak, sponsornya juga makin banyak," harap Syafiq saat diwawancara MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (4/11/2024).

Turnamen basket MNC Sports Competition 2024 (Foto: MPI/Muhammad Gazza)

Untuk pertandingan cabor basket sendiri baru dimulai hari ini, Senin (4/11/2024) di Playfield, Palmerah, Jakarta. Sebanyak 15 tim turut serta dalam gelaran tahun ini demi memperebutkan takhta tertinggi dalam ajang internal MNC Group tersebut.

Sebagai informasi, bahwa dalam rangka menyambut HUT ke-35 MNC Group, terdapat rangkaian acara yg antara lain MNC Sports Competition, di mana dipertandingkan 4 cabang olah raga: Futsal, Basket, Tenis Meja dan Bulu Tangkis.

Kompetisi tersebut diikuti oleh para karyawan unit-unit bisnis dibawah naungan MNC Group. Tujuannya untuk meningkatkan rasa semangat, kebersamaan, silaturahmi dan kekompakan antar karyawan dan antarunit bisnis.

"Pastinya acara ini seru dan juga menjadi ajang silaturahmi dengan unit-unit lain. Jadi, kalau untuk hasil kami melakukan yang maksimal saja," tutur Syafiq.

