SPORT LAIN

Live Pagi Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Mike Tyson vs Jake Paul di Laga Tinju Dunia

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |10:27 WIB
Live Pagi Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Mike Tyson vs Jake Paul di Laga Tinju Dunia
Mike Tyson (kanan) siap menjalani duel kontra Jake Paul. (Foto: Instagram/@miketyson)
JADWAL siaran langsung Mike Tyson vs Jake Paul di laga tinju dunia sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di AT&T Stadium di Arlington, Texas, Amerika Serikat pada Sabtu 16 November 2024 pukul 08.00 WIB dan disiarkan di platform Netflix.

Laga Mike Tyson vs Jake Paul sedianya digelar di arena yang sama pada 15 Juli 2024. Namun, beberapa hari jelang pertandingan laga harus ditunda karena Mike Tyson mengalami masalah pada lambungnya.

Mike Tyson siap menghajar Jake Paul. (Foto: Instagram/@miketyson)

Setelah dijadwal ulang, laga pun dilangsungkan pada Jumat 15 November 2024 malam waktu Amerika Serikat atau Sabtu 16 November 2024 pagi WIB. Secara usia, Mike Tyson dan Jake Paul sangat jauh berbeda.

Mike Tyson kini telah berusia 58 tahun, sedangkan Jake Paul baru 27 tahun. Secara kondisi fisik, Jake Paul yang memiliki profesi sebagai YouTuber ini praktis jauh mengungguli Mike Tyson.

Terlebih, laga bakal digelar delapan ronde, yang mana masing-masing rondenya berjalan dua menit. Mike Tyson yang dikenal memiliki pukulan mematikan wajib menghajar Jake Paul di tiga ronde awal jika ingin memenangkan pertandingan.

Jika laga berlanjut sampai ronde delapan, si Leher Beton -julukan Mike Tyson- berpotensi rontok lebih dulu. Sebelum laga digelar, Jake Paul beberapa kali melempar psywar ke Mike Tyson.

