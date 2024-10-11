5 Atlet Perempuan Cantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Berdarah Indonesia-Jerman!

Dhinda Salsabila jadi salah satu atlet cantik Indonesia. (Foto: Instagram/@dhindasalsabilajh)

5 atlet perempuan cantik Indonesia yang jadi idola kaum adam menarik diulas. Salah satunya ada atlet yang berdarah Indonesia-Jerman.

Ya, pesona kecantikan atlet Indonesia telah membuat mereka kebanjiran penggemar. Penampilan mereka dalam berbagai pertandingan pun akhirnya selalu dinantikan. Sebab, bakat gemilang juga dimiliki deretan atlet cantik ini.

Tak ayal, mereka telah berhasil membawa harum nama Indonesia dengan deretan prestasi yang diraih. Siapa saja mereka?

Berikut 5 atlet perempuan cantik Indonesia yang jadi idola kaum adam:

5. Dhinda Salsabila





Salah satu atlet perempuan cantik Indonesia yang jadi idola kaum adam adalah Dhinda Salsabila. Dia merupakan atlet cabang olahraga sepatu roda.

Dhinda Salsabila mencuri perhatian kala publik kala mentas di PON XX Papua 2021. Tampil moncer, atlet kelahiran Pekanbaru, Riau, 11 Agustus 2003, itu pun bisa meraih medali emas dan perak.

4. Dellie Threesyadinda





Kemudian, ada nama Dellie Threesyadinda. Atlet cantik satu ini menjadi andalan Indonesia di cabor panahan.

Dellie Threesyadinda punya banyak penggemar karena selain punya paras yang cantik nan menawan juga memiliki bakat gemilang. Sejumlah prestasi manis pernah diukirnya, di antaranya meraih medali perak di SEA Games 2017, medali emas pada Archery World Cup Antalya 2016, dan masih banyak lagi lainnya.