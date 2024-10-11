Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Parupalli Kashyap, Pebulutangkis Asal India yang Paksa Federasi BWF Bekukan Ranking Dunia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |01:33 WIB
Kisah Parupalli Kashyap, Pebulutangkis Asal India yang Paksa Federasi BWF Bekukan Ranking Dunia
Parupalli Kashyap kala berlaga. (Foto: Instagram/@parupallikashyap)
A
A
A

KISAH Parupalli Kashyap menarik untuk diulas. Sebab, pebulutangkis asal India ini pernah paksa Federasi Bulutangkis Dunia alias BWF untuk bekukan ranking dunia.

Hal ini dilakukan Parupalli Kashyap karena munculnya pandemi Covid-19 pada 2020. Kala itu, proses kualifikasi menuju Olimpiade Tokyo 2024 tengah berjalan dan para pebulutangkis di setiap sektor dari seluruh dunia terus berjuang untuk mendapat tiket Olimpiade.

Parupalli Kashyap

"Ini harus menjadi hal pertama yang harus mereka (BWF) lakukan. Sangat penting bagi BWF untuk melakukan hal ini (membekukan ranking dunia) karena tidak hanya akan menjamin keadilan bagi mereka yang telah melakukannya dengan sangat baik dan juga mereka yang berharap untuk mencapai Olimpiade Tokyo Juli ini," ujar Parupalli Kashyap pada 2020.

Sayangnya, permintaan Parupalli Kashyap tidak diindahkan oleh BWF. Federasi Bulutangkis Dunia itu memilih untuk mengambil jalan lain guna menjalankan kualifikasi menuju Olimpiade Tokyo 2020 di masa pandemi Covid-19.

Mendengar hal ini, Parupalli Kashyap pun merasa kecewa dan kesal. Sebab, dengan tidak dibekukannya ranking dunia, ia dan sang istri hampir tidak mungkin untuk menembus Olimpiade Tokyo 2020.

“Saya berharap ada upaya yang dilakukan untuk memperpanjang atau mengubah periode kualifikasi. Peringkat ini masih belum dibekukan, poin tahun lalu di Swiss open telah dihapus. ATP membekukan peringkat, kita harus belajar dari tenis. Mengecewakan!" kata suami Saina Nehwal itu.

Pada akhirnya, semua permintaan Parupalli Kashyap tidak ada yang dikabulkan. Olimpiade Tokyo 2020 pun berjalan sesuai dengan apa yang diatur oleh BWF dalam antisipasi menangani pandemi Covid-19.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
