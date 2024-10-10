Kisah PV Sindhu, Ratu Bulu Tangkis yang pernah Minta Perlindungan Peringkat Dunia BWF karena cedera Parah

KISAH PV Sindhu, ratu bulu tangkis yang pernah minta perlindungan peringkat dunia BWF karena cedera parah, akan dibahas Okezone. Sebab, itu merupakan hak seorang pebulu tangkis.

Pusarla Venkata Sindhu diketahui mengalami cedera parah pada lututnya saat bermain di babak kedua French Open pada Oktober 2023 melawan Supanida Kathetong. Pemain asal India itu lalu memutuskan untuk mundur.

Setelah kembali ke negara asalnya, Sindhu diminta oleh dokter untuk beristirahat beberapa pekan. Itu artinya, ia baru bisa comeback ke lapangan paling cepat pada pertengahan November 2023.

Pada awal bulan ke-11 itu, Sindhu merasa belum siap untuk turun lagi. Alhasil, ia mengajukan perlindungan peringkat dunia (protected ranking) kepada BWF.

Berkat perlindungan itu, Sindhu tak turun dari peringkat 11 di ranking BWF. Keistimewaan itu memang memungkinkan pemain untuk tak mengalami penurunan peringkat meski harus absen dalam sejumlah turnamen.

Dalam kasus Sindhu, dari rentang Oktober hingga Desember 2023, BWF memiliki sejumlah turnamen. Beberapa di antaranya adalah Kumamoto Masters (Jepang), China Masters, dan BWF World Tour Finals 2023.