5 Putri Pelatih Top Bulu Tangkis Indonesia yang Cantiknya bak Supermodel, Nomor 1 Ayahnya Punya Julukan Seram

BERIKUT lima putri pelatih top bulu tangkis Indonesia yang cantiknya bak supermodel. Kehadiran mereka terkadang menjadi hiburan tersendiri.

Siapa sangka, pelatih-pelatih bulu tangkis Indonesia punya putri yang cantik. Bahkan, ada yang mengikuti jejak ayahnya dengan menjadi pemain bulu tangkis.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Putri Pelatih Top Bulu Tangkis Indonesia yang Cantiknya bak Supermodel

5. Bilqis Prasista (Joko Suprianto)





Membaca namanya tentu paham perempuan satu ini adalah mantan pemain Pelatnas PBSI. Bilqis memang pernah menjadi bagian dari Cipayung beberapa waktu lalu.

Namun, putri Joko Suprianto itu memutuskan keluar. Ia kini berada dalam pengawasan langsung sang ayah, yang juga merupakan legenda bulu tangkis dan pernah jadi pelatih di PBSI pada dekade 2000-an.

4. Syachrani Putri (Chafidz Yusuf)





Siapa sangka staf pelatih ganda putri Indonesia itu punya putri yang berwajah cantik. Syachrani kerap membagikan foto-foto menawannya di media sosial Instagram.

Sayangnya, sang putri jarang mengunggah foto kebersamaan dengan Chafidz. Terhitung hanya beberapa foto saja dengan ayahnya.