HOME SPORTS SPORT LAIN

Prediksi Duel Jake Paul vs Mike Tyson: Bakal Jadi Hari Menyedihkan untuk si Leher Beton

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |10:26 WIB
Prediksi Duel Jake Paul vs Mike Tyson: Bakal Jadi Hari Menyedihkan untuk si Leher Beton
Mike Tyson akan segera duel hadapi Jake Paul. (Foto: Instagram/@miketyson)
A
A
A

PREDIKSI duel Jake Paul vs Mike Tyson terus ramai digaungkan, termasuk oleh netizen dari berbagai belahan dunia yang sudah menantikan pertarungan itu. Banyak yang memprediksi bahwa duel itu akan jadi hari menyedihkan untuk si Leher Beton -julukan Mike Tyson.

Dilansir dari The Sun, Senin (7/10/2024), para pencinta olahraga tinju memprediksi Mike Tyson akan keok di tangan Jake Paul dalam duel itu. Tak ayal, banyak juga yang berharap Mike Tyson tak melakoni duel itu.

Mike Tyson

Prediksi ini tentu tak muncul begitu saja. Pasalnya, Mike Tyson sendiri sudah berusia senja. Usia legenda tinju Amerika Serikat itu sudah menginjak 58 tahun.

Mike Tyson pun akan bertarung menghadapi lawan yang usianya jauh lebih muda. Diketahui, perbedaan usianya dengan Jake Paul mencapai 30 tahun.

Mike Tyson sendiri juga sudah lama sekali tak bertarung di atas ring tinju. Petinju berjuluk si Leher Beton itu terakhir kali melakoni pertarungan profesional pada 2005. Pada 2020, dia sempat menghadapi Roy Jones Jr, tetapi dalam pertarungan eksibisi.

Tak ayal, unggahan Mike Tyson soal persiapannya jelang duel yang akan berlangsung di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, pada 15 November 2024 ini langsung banjir komentar. Banyak yang memprediksi duel itu akan jadi hari menyedihkan untuk Mike Tyson.

"Akan menjadi hari yang menyedihkan saat Jake menghentikannya,” tulis netizen mengomentari unggahan Mike Tyson.

"Ia tampak hebat, dan saya harap ia meng-KO Paul. Namun saya rasa ia tidak seharusnya bertarung,” tulis netizen lainnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
