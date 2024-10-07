Buka Peparnas XVII 2024, Presiden Jokowi: Panggung Keseteraan Atlet Disabilitas

SOLO – Presiden RI, Joko Widodo, resmi membuka Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII 2024 di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya ajang tersebut adalah panggung kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Jokowi datang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menpora RI Dito Aritedjo, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dan sejumlah pejabat lain. Upacara Pembukaan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu 6 Oktober 2024 malam WIB.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Peparnas ke-17 saya nyatakan dibuka," ujar Jokowi.

Kepala Negara mengungkapkan, upacara pembukaan Peparnas XVII Solo 2024 sangatlah istimewa. Ia mengaku sengaja terbang dari Ibu Kota Negara (IKN) untuk membuka acara tersebut.

"Buat saya, Peparnas ini spesial, tadi siang saya terbang dari IKN Nusantara ke Solo khusus untuk pembukaan Peparnas ini. Khusus untuk bertemu para atlet dan ofisial peserta Peparnas dan saya senang bertemu bapak ibu saudara malam ini," kata Jokowi.

BACA JUGA: Wamenparekraf Pastikan Kesiapan Surakarta Gelar Upacara Pembukaan Peparnas 2024

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan perlu bagi semua orang berbangga atas prestasi para atlet disabilitas. Pasalnya, mereka banyak mencetak prestasi di tingkat internasional.

"Kita semua patut berbangga karena para atlet penyandang disabilitas Indonesia daya juangnya luar biasa, prestasinya juga sangat membanggakan," kata Jokowi.