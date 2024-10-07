Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Buka Peparnas XVII 2024, Presiden Jokowi: Panggung Keseteraan Atlet Disabilitas

Romensy August , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |05:11 WIB
Buka Peparnas XVII 2024, Presiden Jokowi: Panggung Keseteraan Atlet Disabilitas
Presiden RI, Joko Widodo, resmi membuka Peparnas XVII Solo 2024 (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

SOLO – Presiden RI, Joko Widodo, resmi membuka Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII 2024 di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya ajang tersebut adalah panggung kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Jokowi datang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menpora RI Dito Aritedjo, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dan sejumlah pejabat lain. Upacara Pembukaan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu 6 Oktober 2024 malam WIB.

Peparnas XVII Solo 2024

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Peparnas ke-17 saya nyatakan dibuka," ujar Jokowi.

Kepala Negara mengungkapkan, upacara pembukaan Peparnas XVII Solo 2024 sangatlah istimewa. Ia mengaku sengaja terbang dari Ibu Kota Negara (IKN) untuk membuka acara tersebut.

"Buat saya, Peparnas ini spesial, tadi siang saya terbang dari IKN Nusantara ke Solo khusus untuk pembukaan Peparnas ini. Khusus untuk bertemu para atlet dan ofisial peserta Peparnas dan saya senang bertemu bapak ibu saudara malam ini," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan perlu bagi semua orang berbangga atas prestasi para atlet disabilitas. Pasalnya, mereka banyak mencetak prestasi di tingkat internasional.

"Kita semua patut berbangga karena para atlet penyandang disabilitas Indonesia daya juangnya luar biasa, prestasinya juga sangat membanggakan," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/43/3176477/erick_thohir-M6Rv_large.jpg
Tegas! Menpora Erick Thohir Siap Hadapi Gugatan Federasi Senam Israel ke CAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176070/indonesia_memiliki_banyak_atlet_sepak_takraw_berkualitas-WuFr_large.jpg
Hasilkan Banyak Atlet Sepak Takraw, Calon Ketum PB PSTI 2025-2029 Berasal dari Riau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3175982/erick_thohir-LgJy_large.jpg
Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Menpora Erick Thohir Apresiasi Sikap NOC dan FGI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175925/rcti_mendukung_penuh_garuda_fight_championship-4zuh_large.jpeg
RCTI+ Dukung Penuh Penuh Garuda Fight Championship, Siap Kolaborasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175469/sea_games_2025-bkKH_large.jpg
Tatap SEA Games 2025, CdM Optimistis Senam dan Gulat Sumbang Banyak Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175222/rizki_juniansyah-5RO9_large.jpg
Rizki Juniansyah Raih 2 Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Kejuaraan IWF 2025, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement