HOME SPORTS SPORT LAIN

Sempat Jadi Lawan, Pevoli Veteran Korea Selatan Ini Senang Bisa Setim dengan Megawati Hangestri di Red Sparks

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |02:00 WIB
Sempat Jadi Lawan, Pevoli Veteran Korea Selatan Ini Senang Bisa Setim dengan Megawati Hangestri di Red Sparks
Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri saat bermain untuk Red Sparks. (Foto: Instagram/red__sparks)
A
A
A

TONGYEONG - Kembalinya pevoli Indonesia, Megawati Hangestri ke Liga Voli Korea Selatan disambut baik oleh seluruh pemain Red Sparks. Termasuk di antaranya adalah pevoli putri veteran Korea Selatan, Pyo Seung-ju yang ternyata dulu merupakan lawan Megawati pada musim lalu.

Ya, Pyo Seung-ju yang kini bermain satu tim bersama Megawati di Red Sparks untuk Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Pyo Seung-ju merupakan rekrutan baru Red Sparks di musim ini, begitu juga Megawati yang sejatinya direkrut kembali.

Pada musim lalu, pevoli berusia 32 tahun itu merupakan rival dari Megawati dengan membela IBK Altos. Tapi kini, kombinasi kedua pemain itu menjadi senjata baru bagi Red Sparks.

Buktinya, Pyo Seung-ju dan Megawati sukses memastikan Red Sparks melangkah ke babak semifinal Kovo Cup 2024. Kepastian itu didapat setelah mereka berhasil meraih dua kemenangan di babak Grup B, yakni kalahkan IBK Altos dan Pink Spiders.

Megawati Hangestri saat membela Red Sparks

Pyo Seung-ju yang kini bermain untuk Red Sparks memberikan pandangannya tentang Megawati. Menurutnya, pevoli asal Indonesia itu adalah pemain yang sangat sulit dihentikan.

“Tahun lalu, saya pernah memblok Mega. Dia adalah pemain yang sangat sulit untuk dihentikan. Sekarang kami satu tim, saya merasa sangat didukung,” kata Pyo Seung-ju, dilansir dari The Spike, Sabtu (5/10/2024).

