HOME SPORTS NETTING

Susah Payah Singkirkan India, Tim Bulu Tangkis Indonesia Bertekad Tampil Lebih Baik di Semifinal Piala Suhandinata 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |20:12 WIB
Susah Payah Singkirkan India, Tim Bulu Tangkis Indonesia Bertekad Tampil Lebih Baik di Semifinal Piala Suhandinata 2024
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Suhandinata 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Tim bulu tangkis Indonesia tidak bisa merasa terlalu senang ujsai lolos ke semifinal Piala Suhandinata 2024. Pasalnya mereka tampak bersusah payah untuk bisa menang melawan India di babak perempatfinal.

Kendati demikian, para wakil Indonesia siap berbenah. Mereka berjanji akan tampil lebih baik di semifinal Kejuaraan Beregu Campuran Junior 2024 itu agar bisa memetik kemenangan.

Dalam laga yang berlangsung di Nanchang International Sports Center Gymnasium, China, Kamis (3/10/2024) sore WIB itu, Indonesia berhasil mengatasi perlawanan cukup sengit yang diberikan India. Mereka menang dengan skor 110-92.

Kemenangan Indonesia dibuka oleh Moh Zaki Ubaidilllah yang turun di partai pertama. Dia mengalahkan Pranay Shettigar dengan skor 11-1.

Menang telak, pemain yang akrab disapa Ubed itu mengaku bisa menikmati permainan sejak awal. Meski begitu, dia tak ingin jemawa agar tidak lengah pada pertandingan berikutnya.

"Alhamdulillah dari pertama sudah bisa menekan lawan. Sudah langsung enak mainnya," kata Ubed dilansir dari rilis PBSI, Kamis (3/10/2024).

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Suhandinata 2024

"Saya tadi lebih yakin saja saat masuk lapangan. Besok saya harus lebih siap dan tidak boleh lengah," tambahnya.

Setelah itu, Dexter Farrel/Wahyu Agung Prasetyo dan Mutiara Ayu Puspitasari melanjutkan dominasi Indonesia di partai kedua dan ketiga. Mereka pun cukup jauh memperlebar keunggulan Tim Merah-Putih.

Namun, pada partai keempat, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine sempat terkejut dengan performa Taarini Suri/Shravani Walekar hingga sempat kehilangan 12 poin. Beruntung, mereka tetap bisa memimpin di angka 44-29.

Halaman:
1 2
