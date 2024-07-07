Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Junior Championships 2024: Darren/Bernadine Kalah di Final, China Sapu Bersih Nomor Perorangan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |17:08 WIB
Hasil Badminton Asia Junior Championships 2024: Darren/Bernadine Kalah di Final, China Sapu Bersih Nomor Perorangan
Darren/Bernandine kalah dari ganda China di Final Badminton Asia Championships 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA campuran Indonesia, Darren Aurelius/Bernadine Anindya Wardana, kalah dari pasangan China, Lin Xiang Yi/Liu Yuan Yuan, di final nomor perorangan Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2024. Mereka kalah dua gim langsung dengan skor 12-21 dan 13-21.

Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (7/7/2024) sore WIB, Darren/Bernadine memulai pertandingan dengan buruk. Mereka banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal cukup jauh di awal.

Setelah itu, pasangan muda Tim Merah-Putih mulai bisa memberikan perlawanan dan mendekat di angka 3-6. Namun mereka masih belum mampu membendung serangan lawan sehingga ketinggalan 6-11 di interval gim pertama.

Usai rehat, Darren/Bernadine tak kunjung bisa mengembangkan permainan. Mereka masih terus keteteran menghadapi smash-smash mematikan dari Lin/Liu. Alhasil, mereka masih belum menyusul di angka 11-16.

Di sisi lain, Lin/Liu bermain sangat apik dan minim melakukan kesalahan. Hasilnya duet Negeri Tirai Bambu sukses mengamankan gim pertama dengan skor telak 21-12.

Pada gim kedua, Darren/Bernadine baru bisa bangkit dan mengimbangi permainan lawan. Kedua pasangan pun saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 7-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
