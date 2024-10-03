Hasil Piala Suhandinata 2024: Tim Indonesia Tembus Semifinal Usai Gulung India

NANCHANG – Tim Bulu Tangkis Indonesia berhasil meraih kemenangan di babak perempatfinal Kejuaraan Dunia Beregu Campuran Junior alias Piala Suhandinata 2024. Mutiara Ayu Puspitasari dan kolega menggulung Tim Bulu Tangkis India dengan skor 110-92.

Dengan hasil tersebut, Indonesia melenggang ke semifinal Piala Suhandinata 2024. Selanjutnya, mereka akan bersua dengan Tim Bulu Tangkis Jepang yang menyingkirkan Tim Bulu Tangkis Amerika Serikat di perempatfinal dengan skor 110-88.

Bermain di Nanchang, China, Kamis (3/10/2024) sore WIB, Indonesia membuka kemenangan atas India lewat Moh. Zaki Ubaidillah. Bintang tunggal putra itu mengalahkan Pranay Shettigar di partai pertama dengan skor telak 11-1.

Kemudian, ganda putra, Dexter Farrell/Wahyu Agung Prasetyo, memperlebar keunggulan Indonesia pada partai kedua. Mereka menyikat Bhargav Ram Arigela/Viswa Tej Gobbur dengan skor 22-8.

Selepas itu, Mutiara Ayu Puspitasari melanjutkan dominasi Tim Merah-Putih atas India. Jagoan tunggal putri itu membungkam Tanvi Sharma pada partai ketiga dengan skor 33-17.

Pada partai keempat, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine, terus membuat India tertekan. Duet ganda putri itu menggulung Taarini Suri/Shravani Walekar dengan skor 44-29.