Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Suhandinata 2024: Tim Indonesia Tembus Semifinal Usai Gulung India

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |17:03 WIB
Hasil Piala Suhandinata 2024: Tim Indonesia Tembus Semifinal Usai Gulung India
Tim Bulu Tangkis Indonesia menjejak semifinal Piala Suhandinata 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

NANCHANG Tim Bulu Tangkis Indonesia berhasil meraih kemenangan di babak perempatfinal Kejuaraan Dunia Beregu Campuran Junior alias Piala Suhandinata 2024. Mutiara Ayu Puspitasari dan kolega menggulung Tim Bulu Tangkis India dengan skor 110-92.

Dengan hasil tersebut, Indonesia melenggang ke semifinal Piala Suhandinata 2024. Selanjutnya, mereka akan bersua dengan Tim Bulu Tangkis Jepang yang menyingkirkan Tim Bulu Tangkis Amerika Serikat di perempatfinal dengan skor 110-88.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Suhandinata 2024

Bermain di Nanchang, China, Kamis (3/10/2024) sore WIB, Indonesia membuka kemenangan atas India lewat Moh. Zaki Ubaidillah. Bintang tunggal putra itu mengalahkan Pranay Shettigar di partai pertama dengan skor telak 11-1.

Kemudian, ganda putra, Dexter Farrell/Wahyu Agung Prasetyo, memperlebar keunggulan Indonesia pada partai kedua. Mereka menyikat Bhargav Ram Arigela/Viswa Tej Gobbur dengan skor 22-8.

Selepas itu, Mutiara Ayu Puspitasari melanjutkan dominasi Tim Merah-Putih atas India. Jagoan tunggal putri itu membungkam Tanvi Sharma pada partai ketiga dengan skor 33-17.

Pada partai keempat, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine, terus membuat India tertekan. Duet ganda putri itu menggulung Taarini Suri/Shravani Walekar dengan skor 44-29.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/40/3154365/berikut_tiga_pebulu_tangkis_dunia_yang_terpaksa_pensiun_cepat_karena_sakit_keras-6wLz_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Terpaksa Pensiun Cepat karena Sakit Keras, Nomor 1 Legenda Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement