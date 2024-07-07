Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BAJC 2024 Resmi Berakhir, Kepulangan Jenazah Zhang Zhi Jie ke China Masih Tunggu Keputusan Keluarga

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |18:44 WIB
BAJC 2024 Resmi Berakhir, Kepulangan Jenazah Zhang Zhi Jie ke China Masih Tunggu Keputusan Keluarga
Tim bulutangkis China membawa jersey Zhang Zhi Jie ke podium juara (Foto: PBSI)
A
A
A

GELARAN Badminton Asia Junior Championships 2024 resmi berakhir hari ini (7/7/2024). Turnamen junior level Asia yang sudah bergulir sejak 28 Juni lalu ini diselimuti duka atas meninggalnya pemain China Zhang Zhi Jie.

Zhang meninggal dunia pada Minggu 30 Juni 2024 setelah terjatuh di laga beregu kontra Jepang di Badminton Asia Junior Championships 2024. Ia dinyatakan meninggal di rumah sakit pada pukul 23.20 WIB.

Namun, sepekan setelah kepergiannya, jenazah Zhang hingga saat ini masih ada di Yogyakarta. Badminton Asia, PBSI, dan panitia pelaksana sudah bekerja dengan maksimal dan memberikan pelayanan terbaik.

Kini keluarga Zhang pun sudah tiba di Yogyakarta sejak 2 Juli 2024 lalu. Dimulai dari sang kakak hingga Ibunda Zhang sendiri.

"Kakak Zhang Zhi Jie dan perwakilan CBA tiba di Yogyakarta tanggal 2 Juli 2024 lalu disusul sang Ibunda pada 4 Juli. Sang Ibunda ditemani pengurus dari Sports Administration Zhejiang College of Sport di mana Zhang bernaung," bunyi pernyataan PBSI dalam keterangan resminya, Minggu (7/7/2024).

Audiensi pun telah dilakukan kepada keluarga bersama seluruh pihak yang terkait pada saat kejadian. Termasuk memberikan seluruh keperluan dan sejumlah keterangan yang dibutuhkan oleh keluarga.

"Panitia pelaksana pada hari Jumat, 5 Juli 2024 menggelar audiensi kepada keluarga dan menghadirkan seluruh pihak yang terkait pada saat kejadian," tambah pernyataan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/40/3079873/bawa-pulang-gelar-juara-piala-suhandinata-2024-tim-junior-bulutangkis-indonesia-dapat-apresiasi-dari-pbsi-HfrStfN56D.jpg
Bawa Pulang Gelar Juara Piala Suhandinata 2024, Tim Junior Bulutangkis Indonesia Dapat Apresiasi dari PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/40/3071027/hasil-semifinal-piala-suhandinata-2024-hajar-jepang-tim-bulu-tangkis-indonesia-ke-final-5ULzxRjZNr.jpg
Hasil Semifinal Piala Suhandinata 2024: Hajar Jepang, Tim Bulu Tangkis Indonesia ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/40/3070662/susah-payah-singkirkan-india-tim-bulu-tangkis-indonesia-bertekad-tampil-lebih-baik-di-semifinal-piala-suhandinata-2024-SKDNyVm8e2.jpg
Susah Payah Singkirkan India, Tim Bulu Tangkis Indonesia Bertekad Tampil Lebih Baik di Semifinal Piala Suhandinata 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3031105/runner-up-di-bajc-2024-darren-bernadine-ingin-banggakan-nama-ganda-campuran-indonesia-fcirhnQBSX.jpg
Runner Up di BAJC 2024, Darren/Bernadine Ingin Banggakan Nama Ganda Campuran Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3031062/hasil-badminton-asia-junior-championships-2024-darren-bernadine-kalah-di-final-china-sapu-bersih-nomor-perorangan-GRe2QpY91C.jpg
Hasil Badminton Asia Junior Championships 2024: Darren/Bernadine Kalah di Final, China Sapu Bersih Nomor Perorangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3030940/badminton-asia-junior-championships-2024-darren-aurelius-bernadine-anindya-siap-ulangi-kesuksesan-leo-rolly-indah-cahya-ArIpbsClM2.jpg
Badminton Asia Junior Championships 2024: Darren Aurelius/Bernadine Anindya Siap Ulangi Kesuksesan Leo Rolly/Indah Cahya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement