BAJC 2024 Resmi Berakhir, Kepulangan Jenazah Zhang Zhi Jie ke China Masih Tunggu Keputusan Keluarga

GELARAN Badminton Asia Junior Championships 2024 resmi berakhir hari ini (7/7/2024). Turnamen junior level Asia yang sudah bergulir sejak 28 Juni lalu ini diselimuti duka atas meninggalnya pemain China Zhang Zhi Jie.

Zhang meninggal dunia pada Minggu 30 Juni 2024 setelah terjatuh di laga beregu kontra Jepang di Badminton Asia Junior Championships 2024. Ia dinyatakan meninggal di rumah sakit pada pukul 23.20 WIB.

Namun, sepekan setelah kepergiannya, jenazah Zhang hingga saat ini masih ada di Yogyakarta. Badminton Asia, PBSI, dan panitia pelaksana sudah bekerja dengan maksimal dan memberikan pelayanan terbaik.

Kini keluarga Zhang pun sudah tiba di Yogyakarta sejak 2 Juli 2024 lalu. Dimulai dari sang kakak hingga Ibunda Zhang sendiri.

"Kakak Zhang Zhi Jie dan perwakilan CBA tiba di Yogyakarta tanggal 2 Juli 2024 lalu disusul sang Ibunda pada 4 Juli. Sang Ibunda ditemani pengurus dari Sports Administration Zhejiang College of Sport di mana Zhang bernaung," bunyi pernyataan PBSI dalam keterangan resminya, Minggu (7/7/2024).

Audiensi pun telah dilakukan kepada keluarga bersama seluruh pihak yang terkait pada saat kejadian. Termasuk memberikan seluruh keperluan dan sejumlah keterangan yang dibutuhkan oleh keluarga.

"Panitia pelaksana pada hari Jumat, 5 Juli 2024 menggelar audiensi kepada keluarga dan menghadirkan seluruh pihak yang terkait pada saat kejadian," tambah pernyataan tersebut.