Badminton Asia Junior Championships 2024: Darren Aurelius/Bernadine Anindya Siap Ulangi Kesuksesan Leo Rolly/Indah Cahya

YOGYAKARTA - Pasangan ganda campuran Indonesia, Darren Aurelius/Bernadine Anindya Wardana, mengincar gelar juara Badminton Asia Junior Championships 2024. Darren/Bernadine ingin menyamai kesuksesan senior mereka, yakni Leo Rolly Carnando/Indah Cahya Sari Jamil yang pernah juara di turnamen tersebut.

Terakhir kali Indonesia memenangi titel Badminton Asia Junior Championships di sektor ganda campuran adalah pada 2019. Kala itu, Leo/Indah keluar sebagai juara yang digelar di Suzhou, China.

Melihat seniornya terdahulu pernah mencapai podium tertinggi membuat Darren/Bernadine berniat untuk mengikuti pencapaian tersebut. Apalagi, kali ini mereka akan tampil di hadapan publik sendiri.

“Kami tentu ingin menyamai pencapaian Leo/Indah dengan menjadi juara di Asia Junior Championships 2024,” ujar Bernadine, seusai laga semifinal, dikutip Minggu (7/7/2024).

Pada laga final, Darren/Bernadine akan bertemu wakil China, Lin Xiang Yi/Liu Yuan Yuan. Darren/Bernadine pun akan mewaspadai duet China tersebut dan akan mencari celah untuk bisa memenangi laga final esok hari.