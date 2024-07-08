Runner Up di BAJC 2024, Darren/Bernadine Ingin Banggakan Nama Ganda Campuran Indonesia

PASANGAN ganda campuran Indonesia, Darren Aurelius/Bernadine Anindya Wardana, menjadi runner-up di ajang Badminton Asia Junior Championships 2024. Darren/Bernadine mengaku belum puas dengan pencapaian tersebut dan berharap bisa lebih baik di turnamen berikutnya.

Pada laga final yang berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (7/7/2024), Darren/Bernadine harus mengakui ketangguhan pasangan China, Lin Xiang Yi/Liu Yuan Yuan. Mereka menyerah dua gim langsung dengan skor 12-21 dan 13-21.

Kekalahan itu cukup disesali Darren/Bernadine. Namun, sebagai pasangan yang baru menjalani debut di Badminton Asia Junior Championships, pencapaian pasangan didikan PB Djarum itu terbilang baik.

Darren/Bernadine sendiri berharap bisa membanggakan sektor ganda campuran Indonesia yang akhir-akhir ini kerap dianggap remeh. Terlebih di ajang BAJC ini, Indonesia terakhir kali meraih gelar pada 2019 lewat Leo Rolly Carnando/Indah Cahya Sari Jamil.

"Pastinya medali ini buat Indonesia, khususnya ganda campuran Indonesia karena sudah lama enggak mendapatkan gelar cuma hasilnya belum medali emas, tapi pokoknya ini buat Indonesia," ucap Bernadine seusai laga final.

"Ini buat Indonesia, buat sektor saya ganda campuran, saya ingin naikin ganda campuran Indonesia," tambah Darren.