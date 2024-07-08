Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Runner Up di BAJC 2024, Darren/Bernadine Ingin Banggakan Nama Ganda Campuran Indonesia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |02:08 WIB
Runner Up di BAJC 2024, Darren/Bernadine Ingin Banggakan Nama Ganda Campuran Indonesia
Darren/Bernadine jadi runner-up di Badminton Asia Junior Championships 2024 (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

PASANGAN ganda campuran Indonesia, Darren Aurelius/Bernadine Anindya Wardana, menjadi runner-up di ajang Badminton Asia Junior Championships 2024. Darren/Bernadine mengaku belum puas dengan pencapaian tersebut dan berharap bisa lebih baik di turnamen berikutnya.

Pada laga final yang berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (7/7/2024), Darren/Bernadine harus mengakui ketangguhan pasangan China, Lin Xiang Yi/Liu Yuan Yuan. Mereka menyerah dua gim langsung dengan skor 12-21 dan 13-21.

Kekalahan itu cukup disesali Darren/Bernadine. Namun, sebagai pasangan yang baru menjalani debut di Badminton Asia Junior Championships, pencapaian pasangan didikan PB Djarum itu terbilang baik.

Darren/Bernadine sendiri berharap bisa membanggakan sektor ganda campuran Indonesia yang akhir-akhir ini kerap dianggap remeh. Terlebih di ajang BAJC ini, Indonesia terakhir kali meraih gelar pada 2019 lewat Leo Rolly Carnando/Indah Cahya Sari Jamil.

"Pastinya medali ini buat Indonesia, khususnya ganda campuran Indonesia karena sudah lama enggak mendapatkan gelar cuma hasilnya belum medali emas, tapi pokoknya ini buat Indonesia," ucap Bernadine seusai laga final.

"Ini buat Indonesia, buat sektor saya ganda campuran, saya ingin naikin ganda campuran Indonesia," tambah Darren.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/40/3079873/bawa-pulang-gelar-juara-piala-suhandinata-2024-tim-junior-bulutangkis-indonesia-dapat-apresiasi-dari-pbsi-HfrStfN56D.jpg
Bawa Pulang Gelar Juara Piala Suhandinata 2024, Tim Junior Bulutangkis Indonesia Dapat Apresiasi dari PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/40/3071027/hasil-semifinal-piala-suhandinata-2024-hajar-jepang-tim-bulu-tangkis-indonesia-ke-final-5ULzxRjZNr.jpg
Hasil Semifinal Piala Suhandinata 2024: Hajar Jepang, Tim Bulu Tangkis Indonesia ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/40/3070662/susah-payah-singkirkan-india-tim-bulu-tangkis-indonesia-bertekad-tampil-lebih-baik-di-semifinal-piala-suhandinata-2024-SKDNyVm8e2.jpg
Susah Payah Singkirkan India, Tim Bulu Tangkis Indonesia Bertekad Tampil Lebih Baik di Semifinal Piala Suhandinata 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3031093/bajc-2024-resmi-berakhir-kepulangan-jenazah-zhang-zhi-jie-ke-china-masih-tunggu-keputusan-keluarga-Ojr8jTUXBv.jpg
BAJC 2024 Resmi Berakhir, Kepulangan Jenazah Zhang Zhi Jie ke China Masih Tunggu Keputusan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3031062/hasil-badminton-asia-junior-championships-2024-darren-bernadine-kalah-di-final-china-sapu-bersih-nomor-perorangan-GRe2QpY91C.jpg
Hasil Badminton Asia Junior Championships 2024: Darren/Bernadine Kalah di Final, China Sapu Bersih Nomor Perorangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3030940/badminton-asia-junior-championships-2024-darren-aurelius-bernadine-anindya-siap-ulangi-kesuksesan-leo-rolly-indah-cahya-ArIpbsClM2.jpg
Badminton Asia Junior Championships 2024: Darren Aurelius/Bernadine Anindya Siap Ulangi Kesuksesan Leo Rolly/Indah Cahya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement