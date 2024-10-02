Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Inspiratif Lin Dan yang Sempat Tak Direstui Orangtua Main Bulu Tangkis Kini Jadi Legenda

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |14:50 WIB
Kisah Inspiratif Lin Dan yang Sempat Tak Direstui Orangtua Main Bulu Tangkis Kini Jadi Legenda
Lin Dan menyimpan kisah inspiratif lantaran dulu sempat tidak direstui orangtua bermain bulu tangkis (Foto: Olympics)
A
A
A

KISAH inspiratif Lin Dan yang sempat tak direstui orangtua main bulu tangkis akan dibahas Okezone. Sebab, namanya kini malah menjadi legenda.

Nyaris tidak ada penggemar bulu tangkis yang tidak mengenal Lin Dan. Betapa tidak, prestasinya begitu mentereng di lapangan.

Lin Dan

Dua emas Olimpiade secara beruntun menjadi bukti sahih. Belum lagi, pemain berdarah China itu total mengantongi 62 titel juara sejak berkompetisi pada 2002.

Namun, semua cerita itu tak akan terjadi bila Lin Dan tak menemui hambatan di masa kecil. Ia sempat dilarang orangtuanya bermain bulu tangkis.

Gao Xiuyu dan Lin Jianbin sangat menantikan seorang anak yang kemudian lahir pada 14 Oktober 1983, di kota Longyan, Fujian. Sejak kecil, Lin Dan diarahkan kedua orangtuanya untuk belajar musik terutama memainkan piano.

Ternyata, Lin Dan kecil tak punya ketertarikan sama sekali dengan alat musim apa pun. Ia malah menggemari bulu tangkis dan mulai bermain sejak lima tahun. Untungnya, Gao dan Lin tidak menghalanginya kendati cukup setengah hati.

Halaman:
1 2
