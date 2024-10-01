Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Bao Chunlai, Rival Berat Taufik Hidayat yang Kariernya Harus Berada di Bawah Bayang-Bayang Lin Dan

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |17:48 WIB
Kisah Sedih Bao Chunlai, Rival Berat Taufik Hidayat yang Kariernya Harus Berada di Bawah Bayang-Bayang Lin Dan
Bao Chunlai kala masih berkarier sebagai pebulu tangkis profesional. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH sedih Bao Chunlai menarik diulas. Sebab, pebulu tangkis China yang pernah jadi rival berat Taufik Hidayat ini kariernya harus berada di bawah bayang-bayang Lin Dan.

Bao Chunlai, sukses membawa harum nama bulu tangkis China berkat penampilan apiknya di sektor tunggal putra. Karier pebulu tangkis kelahiran Hunan, China, 17 Februari 1983 itu mentereng di era 2000 hingga 2010-an.

Bao Chunlai

Sejumlah prestasi apik yang pernah diukir Bao Chunlai adalah meraih medali perak di World Championships 2006. Lalu, dia sukses menyabet gelar juara di ajang China Open 2007, Singapore Open 2009, hingga Japan Open 2009.

Berkat prestasi manis itu, Bao Chunlai pernah menduduki peringkat 1 dunia. Tepatnya, dia menjadi tunggal putra nomor 1 dunia pada 5 September 2002.

Bao Chunlai pun pernah menjadi lawan berat bagi legenda tunggal putra Indonesia, Taufik Hidayat. Dia unggul jauh dari rekor pertemuan melawan Taufik Hidayat.

Halaman:
1 2
