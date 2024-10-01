Mengapa Petinju Mike Tyson Ogah Bertarung di UFC dan MMA? Ini Alasannya

MENGAPA petinju Mike Tyson ogah bertarung di UFC dan MMA? Alasan dari legenda tinju Amerika Serikat itu akan diulas dalam artikel ini.

Pertandingan tinju paling ditunggu-tunggu tahun ini antara sang legendaris, Mike Tyson, melawan Youtuber yang beralih ke dunia tinju, yakni Jake Paul, telah resmi dijadwalkan ulang. Pertarungan yang seharusnya digelar pada 20 Juli 2024 itu akan berlangsung pada Jumat 15 November 2024 di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat.

Pertarungan ini begitu dinanti karena sang legenda, Mike Tyson, akhirnya kembali ke ring setelah sekian lama. Petinju berjuluk si Leher Beton itu terakhir kali bertarung secara profesional pada 2005 saat menghadapi Kevin McRide.

Di sisi lain, penantangnya, Jake Paul, adalah seorang Youtuber yang beralih menjadi seorang petinju. Ia telah mencatatkan 11 pertarungan profesional sejak 2020 dengan hanya menelan satu kekalahan saja.

Kembalinya Mike Tyson ke ring inilah yang sangat dinanti oleh para penggemar. Sebab, dirinya tak pernah naik ke atas ring untuk pertarungan sungguhan dan hanya menjalani pertarungan eksibisi biasa pada 2020 menghadapi Roy Jone Jr.

Selain itu, Mike Tyson juga tidak pernah menerima tantangan untuk duel UFC atau MMA. Termasuk untuk partai eksibisi, dirinya tercatat hanya bersedia untuk melakukan pertarungan tinju yang memang digelutinya sejak lama.

Beberapa petarung UFC dan MMA tercatat pernah menantangnya untuk bertarung. Di antaranya, ada Roy Gracie, Zhang Eili, hingga Bob Sapp. Namun, semua tantangan untuk bertarung di octagon tak pernah terealisasi.