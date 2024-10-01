Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Mengapa Petinju Mike Tyson Ogah Bertarung di UFC dan MMA? Ini Alasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |18:30 WIB
Mengapa Petinju Mike Tyson Ogah Bertarung di UFC dan MMA? Ini Alasannya
Mike Tyson kala berlaga. (Foto: Instagram/@miketyson)
A
A
A

MENGAPA petinju Mike Tyson ogah bertarung di UFC dan MMA? Alasan dari legenda tinju Amerika Serikat itu akan diulas dalam artikel ini.

Pertandingan tinju paling ditunggu-tunggu tahun ini antara sang legendaris, Mike Tyson, melawan Youtuber yang beralih ke dunia tinju, yakni Jake Paul, telah resmi dijadwalkan ulang. Pertarungan yang seharusnya digelar pada 20 Juli 2024 itu akan berlangsung pada Jumat 15 November 2024 di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat.

Mike Tyson

Pertarungan ini begitu dinanti karena sang legenda, Mike Tyson, akhirnya kembali ke ring setelah sekian lama. Petinju berjuluk si Leher Beton itu terakhir kali bertarung secara profesional pada 2005 saat menghadapi Kevin McRide.

Di sisi lain, penantangnya, Jake Paul, adalah seorang Youtuber yang beralih menjadi seorang petinju. Ia telah mencatatkan 11 pertarungan profesional sejak 2020 dengan hanya menelan satu kekalahan saja.

Kembalinya Mike Tyson ke ring inilah yang sangat dinanti oleh para penggemar. Sebab, dirinya tak pernah naik ke atas ring untuk pertarungan sungguhan dan hanya menjalani pertarungan eksibisi biasa pada 2020 menghadapi Roy Jone Jr.

Selain itu, Mike Tyson juga tidak pernah menerima tantangan untuk duel UFC atau MMA. Termasuk untuk partai eksibisi, dirinya tercatat hanya bersedia untuk melakukan pertarungan tinju yang memang digelutinya sejak lama.

Beberapa petarung UFC dan MMA tercatat pernah menantangnya untuk bertarung. Di antaranya, ada Roy Gracie, Zhang Eili, hingga Bob Sapp. Namun, semua tantangan untuk bertarung di octagon tak pernah terealisasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156684/manny_pacquiao_vs_mario_barrios-Dpdj_large.jpg
Manny Pacquiao Gagal Jadi Juara Dunia di Usia 46 Tahun Usai Imbang Lawan Mario Barrios
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/43/3150125/daud_yordan_vs_geisler_ap-7dLQ_large.jpg
Tinju PFM Cup I 2025 Resmi Digelar, Dibuka dengan Duel Sengit Daud Yordan vs Geisler Ap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/43/3150111/ring_tarkam_part_3_siap_digelar-FeK6_large.jpg
WBC Sambut Baik Ring Tarkam Part 3: Indonesia Siap Jadi Pusat Tinju Asia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement