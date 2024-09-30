Profil Zhang Jun, Ketua Umum PBSI-nya China yang Bikin Iri Badminton Lovers Indonesia

Berikut profil Zhang Jun, eks pebulu tangkis yang kini jadi Ketua Umum CBA, menarik untuk diulas (Foto: Xinhua News Agency)

BERIKUT profil Zhang Jun, Ketua Umum PBSI-nya China yang bisa bikin iri badminton lovers Indonesia. Betapa tidak, kepemimpinannya membuahkan sejumlah prestasi mentereng.

Jun merupakan salah satu legenda bulu tangkis China. Sederet prestasi gemilang ditorehkannya semasa aktif menjadi pemain, baik di nomor ganda campuran mau pun ganda putra.

Tentu prestasi paling mengilap dari Jun adalah dua medali emas Olimpiade pada 2000 dan 2004. Bersama Gao Ling, ia membentuk salah satu ganda campuran paling kuat di dunia.

Setelah pensiun, Jun sempat ditunjuk menjadi pelatih oleh CBA (PBSI-nya China) untuk memoles skuad ganda campuran pada 2017. Setahun berselang, ia malah dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum CBA.

Setahun kemudian, tepatnya 28 Januari 2019, Jun diangkat menjadi Ketum CBA hingga hari ini. Tangan dinginnya terlihat dari dominasi China di berbagai sektor bulu tangkis dalam kurun 2019-2024!

Akan tetapi, jalan terjal juga ditempuh Jun. Pria kelahiran Suzhou, China, 26 November 1977, itu sempat mendapat kritik tajam bahkan dibanding-bandingkan dengan kepemimpinan pendahulunya Li Yongbo yang juga bergemilang prestasi.