Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Profil Zhang Jun, Ketua Umum PBSI-nya China yang Bikin Iri Badminton Lovers Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |04:33 WIB
Profil Zhang Jun, Ketua Umum PBSI-nya China yang Bikin Iri <i>Badminton Lovers</i> Indonesia
Berikut profil Zhang Jun, eks pebulu tangkis yang kini jadi Ketua Umum CBA, menarik untuk diulas (Foto: Xinhua News Agency)
A
A
A

BERIKUT profil Zhang Jun, Ketua Umum PBSI-nya China yang bisa bikin iri badminton lovers Indonesia. Betapa tidak, kepemimpinannya membuahkan sejumlah prestasi mentereng.

Jun merupakan salah satu legenda bulu tangkis China. Sederet prestasi gemilang ditorehkannya semasa aktif menjadi pemain, baik di nomor ganda campuran mau pun ganda putra.

Zhang Jun

Tentu prestasi paling mengilap dari Jun adalah dua medali emas Olimpiade pada 2000 dan 2004. Bersama Gao Ling, ia membentuk salah satu ganda campuran paling kuat di dunia.

Setelah pensiun, Jun sempat ditunjuk menjadi pelatih oleh CBA (PBSI-nya China) untuk memoles skuad ganda campuran pada 2017. Setahun berselang, ia malah dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum CBA.

Setahun kemudian, tepatnya 28 Januari 2019, Jun diangkat menjadi Ketum CBA hingga hari ini. Tangan dinginnya terlihat dari dominasi China di berbagai sektor bulu tangkis dalam kurun 2019-2024!

Akan tetapi, jalan terjal juga ditempuh Jun. Pria kelahiran Suzhou, China, 26 November 1977, itu sempat mendapat kritik tajam bahkan dibanding-bandingkan dengan kepemimpinan pendahulunya Li Yongbo yang juga bergemilang prestasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/40/3154365/berikut_tiga_pebulu_tangkis_dunia_yang_terpaksa_pensiun_cepat_karena_sakit_keras-6wLz_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Terpaksa Pensiun Cepat karena Sakit Keras, Nomor 1 Legenda Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement