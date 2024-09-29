Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hendra Setiawan Akui Tertarik Jadi Pelatih Bulu Tangkis

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |06:31 WIB
Hendra Setiawan Akui Tertarik Jadi Pelatih Bulu Tangkis
Hendra Setiawan mengakui tertarik jadi pelatih bulu tangkis (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
JAKARTA - Hendra Setiawan mengaku tertarik beralih profesi menjadi pelatih bulu tangkis jika nanti sudah gantung raket. Namun, untuk saat ini, ia mengaku belum ada tawaran dari mana pun.

Hendra sebelumnya mengatakan akan membuat keputusan tentang pensiun pada akhir 2024. Jika nantinya keputusan gantung raket diambil, ayah tiga orang anak itu tak menutup kemungkinan untuk melanjutkan kariernya di dunia bulu tangkis tapi sebagai pelatih.

Hendra Setiawan dan Vita Marissa mendampingi Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja di China Open 2024 (Foto: PBSI)

"Ya mungkin bisa juga (jadi pelatih), cuma ya itu, balik lagi saya harus belajar banyak dulu karena melatih enggak gampang menurut saya," ucap Hendra saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 25 September 2024.

Pria berusia 40 tahun itu menyebut hingga saat ini belum ada tawaran untuk menjadi pelatih bulu tangkis. Sementara, momen saat menemani Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja sebagai pelatih di China Open 2024 menjadi salah satu pembelajaran untuknya.

"Tawaran (pelatih) belum ada," tegas Hendra.

"(Soal dampingi Dejan/Gloria) awalnya ci Vita (Marissa) mengajak, 'Ayo temani sekali-kali.' Ya mungkin saya bisa tahu kan maksudnya, kalau mixed double itu bagaimana mainnya. Dulu sempat temani Tommy (Sugiarto) juga, tunggal itu bagaimana, ganda. Ya beda beda memang," jelas pria asal Pemalang itu.

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
