3 Pebulu Tangkis Dunia yang Wafat di Lapangan, Nomor 1 Mantan Partner Hendra Setiawan

Zhang Zhi Jie termasuk satu dari tiga pebulu tangkis dunia yang wafat di lapangan (Foto: Instagram/@badmintonasia.official)

BERIKUT tiga pebulu tangkis dunia yang wafat di lapangan. Salah satunya pernah berpasangan dengan Hendra Setiawan saat meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

Kematian adalah misteri Ilahi. Setiap makhluk hidup di dunia akan merasakannya. Hanya saja, waktu serta tempatnya berbeda-beda dan tidak ada yang mengetahuinya.

Tiga pebulu tangkis ini misalnya, semua wafat ketika sedang bermain di lapangan. Mereka pergi meninggalkan dunia yang fana ini ketika sedang mengejar impian atau sekadar bermain saja.

Lalu, siapa tiga pebulu tangkis dunia yang wafat di lapangan? Simak ulasan berikut ini.

3. Pebulu Tangkis Dunia yang Wafat di Lapangan

3. Zhang Zhi Jie





Kepergian atlet satu ini jelas masih membekas di ingatan. Sebab, Zhi Jie meninggal dunia saat sedang bermain di Badminton Asia Junior Championship 2024 di Yogyakarta, Indonesia, pada Juli silam.

Zhang meninggal dunia saat bertanding melawan pemain Jepang, Kazuma Kawano. Ia tutup usia setelah mengalami kejang-kejang di lapangan dan terlambat mendapatkan pertolongan.

2. Rian Sukmawan





Atlet bulu tangkis satu ini meninggal dunia pada 27 Februari 2016, saat bertanding di Semarang, Jawa Tengah. Rian turun di nomor ganda putra bersama partnernya, Tri Kusharjanto.

Menurut penuturan sang rekan, Rian sempat ingin beristirahat sejenak usai bertanding. Setelah ditunggu 15-20 menit dan tak kunjung muncul, ternyata sang pebulu tangkis ditemukan tak bernyawa di venue pertandingan.