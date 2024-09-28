Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sah, Muhammad Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto Resmi Menikah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |11:24 WIB
Sah, Muhammad Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto Resmi Menikah
Pasangan Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto resmi menikah. (Foto: Instagram/ribkasugiarto)
A
A
A

KARANGANYAR – Bulu tangkis Indonesia tengah berbahagia usai dua atletnya, yakni Muhammad Rian Ardianto dan Rbika Sugiarto resmi menikah. Mereka resmi menjadi sepasang suami-istri usai menjalankan akad pada hari ini, Sabtu (28/9/2024).

Prosesi akad nikah Rian dan RIbka berlangsung di kampung halaman Ribka yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Kabar tersebut dipastikan dari unggahan story di Instagram para pemain Pelatnas PBSI yang menghadiri pernikahan mereka.

Salah satu yang mengunggah momen tersebut adalah Fajar Alfian, yang merupakan duet Rian. Dia terlihat berfoto bersama dengan Rian dan Ribka usai akad nikah digelar.

Pemain ganda putri yang merupakan mantan duet Ribka, Siti Fadia Silva Ramadhanti, juga turut mengabadikan momen ijab kabul dalam prosesi akad nikah itu. “Sah, alhamdulillah,” tulis Fadia dalam keterangan videonya.

Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto

Rian dan Ribka memang sudah lama mempersiapkan pernikahan mereka. Usai bertunangan pada Desember 2023 silam, Ribka memilih mundur dari Pelatnas PBSI pada Mei 2024.

Ribka mengaku memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI agar bisa mempersiapkan pernikahannya dengan Rian. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Binpres PP PBSI, Ricky Subagja, yang mengumumkan secara resmi pengunduran diri pemain berusia 24 tahun itu.

Halaman:
1 2
