Masyarakat Indonesia Sambut Baik Juara Dunia Biliar di Duo Masters, Moor Production: Semoga Bisa Bangkitkan Minat Pebiliar Tanah Air

BEKASI – Perwakilan Moor Production, Morry Zoom senang acara meet and greet bertajuk Duo Masters dengan dua pebiliar top dunia berakhir sukses. Morry pun berharap acara yang dihadiri dengan juara dunia biliar 9 bola 2023, Francisco Sanchez Ruiz (FSR) dan juara Eropa 9 bola 2023, David Alcaide itu bisa bangkitkan minat pebiliar Tanah Air.

Acara Duo Masters sendiri digelar di tiga kota berbeda selama tiga hari. Pada hari terakhirnya yang berlangsung pada Kamis 26 September 2024, acara Duo Masters menyambangi kota Bekasi, tepatnya di The Billiart. Kali ini, bintang tamunya adalah dua Youtuber Game, Pascol dan Yurino Donkey.

BACA JUGA: Pascol Bikin 2 Atlet Biliar Dunia Ketakutan di Laga Eksibisi Duo Masters

Sebelumnya, acara ini telah sukses dihelat di Tangerang dengan mantan bintang bulutangkis, Marcus Fernaldi Gideon, dan penyanyi, Delon, hadir untuk bermain dengan FSR dan Alcaide. Sedangkan pada hari kedua di Jakarta, acara ini mempertemukan kedua jagoan biliar asal Spanyol itu dengan musisi, Badai, dan juga atlet-atlet cilik yang berbakat.

Antusiasme para pecinta biliar pun sangat luar biasa dalam tiga hari pelaksaan acara Duo Masters itu. Mereka rela membeli tiket untuk bertemu, berfoto bersama dan meminta tanda tangan FSR dan Alcaide.

Karena itu, Morry sangat senang dengan kesuksesan acara ini. Dia berharap antusiasme yang ditunjukkan oleh para influencer di luar pecinta biliar bisa membawa biliar Indonesia lebih berkembang lagi ke depannya.

“Jadi ini hari terakhir rangkaian acara ini, terus terang saya senang banget karena seperti yang kita lihat dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ternyata banyak sekali yang hadir, tidak hanya dari kalangan pecinta biliar, tapi dari artis, atlet, mereka tertantang untuk melawan juara dunia,” kata Morry kepada MNC Portal Indonesia, dkutip Jumat (27/9/2024).