Pascol Bikin 2 Atlet Biliar Dunia Ketakutan di Laga Eksibisi Duo Masters

BEKASI – Acara meet and greet bertajuk Duo Masters dengan juara dunia biliar 9 bola 2023, Francisco Sanchez Ruiz (FSR) dan juara Eropa 9 bola 2023, David Alcaide berjalan sangat seru pada hari terakhirnya, Kamis (26/9/2024). Kali ini, giliran The Billiarts, Bekasi, yang menjadi tuan rumahnya.

Acara dibuka dengan pertandingan eksebisi antara FSR dan Alcaide serta dua streamer game kenamaan Tanah Air, Pascol dan Yurino Donkey. Dalam laga ini, FSR berpasangan dengan Pascol, sedangkan Donkey berduet dengan Alcaide.

Pertandingan berjalan sengit pada awalnya, Pascol dan Donkey sama-sama kerap membuat kesalahan. Namun tak disangka, setelah itu Pascol mampu bermain dengan sangat apik.

Hasilnya, duet Pascol dan FSR mampu memenangkan gim pertama. Tingkah kocak dari Pascol pun mengundang gelak tawa para penonton dan juga sang bintang biliar karena dia kerap berbicara dengan kata-kata yang lucu.

Lanjut, ke gim kedua Pascol dan FSR kembali bisa mendominasi. Sebab, Donkey terlalu banyak membuat kesalahan ketika mendapat kesempatan.

Namun, ketika Pascol meminta FSR untuk mengarahkan bola sesuai keinginannya, ternyata sang bintang biliar asal Spanyol itu tak menurutinya. Dia malah mengarahkannya ke posisi lain.

Pascol pun langsung marah dan melempar sebuah bangku plastik yang ada di dekatnya dengan cukup keras. FSR pun kaget bersama Alcaide melihat momen tersebut, tetapi para penonton tertawa terbahak-bahak karena aksi lucunya itu.

FSR dan Alcaide pun mengikuti gimmick Pascol di mana mereka seakan-akan menjadi takut kepadanya. Tingkah mereka semua ketika bertanding benar-benar membuat para penonton terhibur.