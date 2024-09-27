Indonesia International Challenge 2024 Surabaya: Siti Fadia Gandeng Partner Baru

Siti Fadia Silva Ramadhanti akan turun dengan partner baru di Indonesia International Challenge 2024 (Foto: PBSI)

SETELAH lama absen usai Olimpiade Paris 2024, Siti Fadia Silva Ramadhanti akan turun di Indonesia International Challenge 2024 di Surabaya. Menariknya, Fadia akan menggandeng partner baru pada ajang tersebut.

Indonesia International Challenge 2024 jilid kedua ini akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada 22-27 Oktober 2024. Ini merupakan turnamen yang memiliki level di bawah BWF World Tour Super 100.

Namun begitu, hal itu tak menghentikan langkah Fadia untuk comeback usai absen lama pasca Olimpiade Paris 2024. Berdasarkan rilis daftar pemain yang dikeluarkan Badminton Asia, Jumat (27/9/2024), Fadia akan turun gunung.

Akan tetapi, kali ini ia tidak akan berpasangan dengan partner aslinya, Apriyani Rahayu. Fadia akan berduet dengan pemain pelatnas senior lainnya yakni Lanny Tria Mayasari.

Sebelumnya Lanny sendiri sempat dipasangkan dengan Rachel Allessya Rose dan turun di beberapa turnamen. Namun, kali ini mereka harus berpisah dan Rachel juga akan memiliki pasangan baru yakni Kelly Larissa.