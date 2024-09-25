Duo Masters Berakhir Sukses, Fans Biliar Berharap Moor Production Bisa Kembali Bawa Atlet Top Dunia ke Indonesia

JAKARTA – Dua bintang biliar kelas dunia, Francisco Sanchez Ruiz dan David Alcaide hadir di Indonesia untuk menghadari acara meet and greet yang diselenggarakan oleh Moor Production. Acara tersebut lantas berakhir sukses dan penggemar biliar pun berharap hal serupa bisa digelar kembali di masa depan, tentunya dengan nama pebiliar top dunia lainnya.

Sebagai informasi, FST -sapaan Sanchez- merupakan seorang juara dunia 9 bola biliar 2023. Sementara Alcaide adalah juara eropa 9 bola biliar pada tahun yang sama.

Mereka berdua dihadirkan oleh Moor Production ke Indonesia untuk berjumpa dengan para penggemar mereka di Tanah Air dalam acara yang bertajuk Duo Masters. Setelah sukses berjalan di Tangerang kemarin, pada hari ini, Rabu (25/9/2024) mereka berdua mendatangi Maxi Pool N Café di Jakarta.

Acara pun berlangsung meriah sejak awal di mana FSR dan Alcaide menjalani laga eksebisi dengan beberapa penggemarnya. Salah satunya adalah musisi kenamaan Tanah Air, Badai, eks Kerispatih.

Setelah itu, para fans yang sudah membeli tiket bisa berinteraksi langsung dengan kedua bintang biliar tersebut. Ada yang berfoto bersama dan juga meminta tanda tangan dari mereka berdua.

Salah satu penggemar yang berkesempatan berfoto dengan dua atlet asal Spanyol itu adalah Flo. Dia mengaku sangat gembira bisa mendapatkan kesempatan langka ini.

“Wah seneng banget sih akhirnya bisa ketemu sama FSR dan David, biasanya cuma nonton-nonton aja di video Youtube, di TikTok dan segala macem, tapi sekarang bisa ketemu beneran. Jadi seneng banget dan bikin termotivasi,” kata Flo kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (25/9/2024).