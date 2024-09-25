Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Duo Masters Berakhir Sukses, Fans Biliar Berharap Moor Production Bisa Kembali Bawa Atlet Top Dunia ke Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |21:39 WIB
Duo Masters Berakhir Sukses, Fans Biliar Berharap Moor Production Bisa Kembali Bawa Atlet Top Dunia ke Indonesia
Fans berjumpa fidola dari berbagai belahan dunia. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Dua bintang biliar kelas dunia, Francisco Sanchez Ruiz dan David Alcaide hadir di Indonesia untuk menghadari acara meet and greet yang diselenggarakan oleh Moor Production. Acara tersebut lantas berakhir sukses dan penggemar biliar pun berharap hal serupa bisa digelar kembali di masa depan, tentunya dengan nama pebiliar top dunia lainnya.

Sebagai informasi, FST -sapaan Sanchez- merupakan seorang juara dunia 9 bola biliar 2023. Sementara Alcaide adalah juara eropa 9 bola biliar pada tahun yang sama.

Mereka berdua dihadirkan oleh Moor Production ke Indonesia untuk berjumpa dengan para penggemar mereka di Tanah Air dalam acara yang bertajuk Duo Masters. Setelah sukses berjalan di Tangerang kemarin, pada hari ini, Rabu (25/9/2024) mereka berdua mendatangi Maxi Pool N Café di Jakarta.

Acara pun berlangsung meriah sejak awal di mana FSR dan Alcaide menjalani laga eksebisi dengan beberapa penggemarnya. Salah satunya adalah musisi kenamaan Tanah Air, Badai, eks Kerispatih.

fans biliar Tanah Air bertemu langsung atlet juara dunia

Setelah itu, para fans yang sudah membeli tiket bisa berinteraksi langsung dengan kedua bintang biliar tersebut. Ada yang berfoto bersama dan juga meminta tanda tangan dari mereka berdua.

Salah satu penggemar yang berkesempatan berfoto dengan dua atlet asal Spanyol itu adalah Flo. Dia mengaku sangat gembira bisa mendapatkan kesempatan langka ini.

“Wah seneng banget sih akhirnya bisa ketemu sama FSR dan David, biasanya cuma nonton-nonton aja di video Youtube, di TikTok dan segala macem, tapi sekarang bisa ketemu beneran. Jadi seneng banget dan bikin termotivasi,” kata Flo kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (25/9/2024).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
POBSI Sport Lain PB POBSI Biliar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement