HOME SPORTS NETTING

7 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Masih Belum Comeback Usai Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Terlibat Konflik Panas!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |23:11 WIB
7 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Masih Belum <i>Comeback</i> Usai Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Terlibat Konflik Panas!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti belum comeback usai Olimpiade Paris 2024 bersama enam pemain lain (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)
A
A
A

TUJUH pebulu tangkis top dunia ini masih belum comeback usai Olimpiade Paris 2024. Salah satunya tengah terlibat konflik dengan federasi negaranya!

Enam turnamen sudah digelar sejak Olimpiade Paris 2024 pada Agustus silam. Namun, sejumlah pebulu tangkis tak terlihat batang hidungnya.

Ilustrasi bulu tangkis

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

7 Pebulu tangkis Top Dunia yang Masih Belum Comeback Usai Olimpiade Paris 2024

7. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti

Apriyani Rahayu/Siti Fadia (Foto: PBSI/Badminton Photo/Yohan Nonotte)

Keduanya gagal bersinar di Olimpiade Paris 2024 dan bertekad untuk memperbaiki di turnamen setelahnya. Akan tetapi, mereka justru absen dalam enam turnamen yang sudah berjalan.

Sejatinya, Apriyani/Siti akan ikut serta di ajang Japan Open 2024 dan China Open 2024. Akan tetapi, mereka kemudian mundur.

6. Chen Yu Fei

Chen Yu Fei

Tunggal putri China ini tak kunjung comeback pasca Olimpiade Paris 2024. Namun usut punya usut, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu tengah mengambil cuti. Oleh karena itu, Chen tidak akan ikut serta dalam turnamen yang diselenggarakan BWF untuk beberapa waktu.

5. Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

 Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Pebulu tangkis ganda putra kebanggaan India ini gagal bersinar di Olimpiade Paris 2024. Mereka hanya mampu sampai di perempatfinal setelah tumbang Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Sejak saat itu, keduanya menghilang dan tak kunjung comeback ke atas court.

