Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hendra Setiawan Beber Target Utama di Akhir 2024 Baru Putuskan Pensiun atau Tidak

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |22:41 WIB
Hendra Setiawan Beber Target Utama di Akhir 2024 Baru Putuskan Pensiun atau Tidak
Hendra Setiawan punya target sebelum putuskan pensiun atau tidak (Foto: Instagram/@hendrasansan)
A
A
A

JAKARTA - Hendra Setiawan akan membuat keputusan pada akhir tahun terkait masa depannya sebagai atlet bulu tangkis. Namun, sebelum keputusan tersebut dibuat, ia memiliki target yang ingin dicapai.

Sebelumnya, Hendra sudah mengatakan akan membuat keputusan tentang gantung raket pada akhir 2024. Ia masih ingin menjalani beberapa turnamen tersisa pada tahun ini dengan puncaknya di China Masters 2024 pada November.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

"Saya sih inginnya sampai November dulu (sebelum membuat keputusan), habiskan turnamen. China Masters terakhir, habis itu baru berpikir ke depannya bagaimana," ungkap Hendra saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu 25 September 2024.

Pasangan Mohammad Ahsan itu mengaku memiliki target utama di sisa turnamen tahun ini. Ia berharap di beberapa turnamen ke depan bisa menghasilkan setidaknya satu kali menembus babak semifinal.

"Ya inginnya sih dapat satu hasil yang bagus saja, cukup lah buat saya. Ya kita tahu persaingannya kan susah sekarang," terang Hendra.

"Semifinal saja udah cukup buat saya sih, itu realistis lah di satu turnamen. Kalau bisa di Denmark Open atau China Masters," sambung pemain berusia 40 tahun tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement