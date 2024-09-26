Hendra Setiawan Beber Target Utama di Akhir 2024 Baru Putuskan Pensiun atau Tidak

JAKARTA - Hendra Setiawan akan membuat keputusan pada akhir tahun terkait masa depannya sebagai atlet bulu tangkis. Namun, sebelum keputusan tersebut dibuat, ia memiliki target yang ingin dicapai.

Sebelumnya, Hendra sudah mengatakan akan membuat keputusan tentang gantung raket pada akhir 2024. Ia masih ingin menjalani beberapa turnamen tersisa pada tahun ini dengan puncaknya di China Masters 2024 pada November.

"Saya sih inginnya sampai November dulu (sebelum membuat keputusan), habiskan turnamen. China Masters terakhir, habis itu baru berpikir ke depannya bagaimana," ungkap Hendra saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu 25 September 2024.

Pasangan Mohammad Ahsan itu mengaku memiliki target utama di sisa turnamen tahun ini. Ia berharap di beberapa turnamen ke depan bisa menghasilkan setidaknya satu kali menembus babak semifinal.

"Ya inginnya sih dapat satu hasil yang bagus saja, cukup lah buat saya. Ya kita tahu persaingannya kan susah sekarang," terang Hendra.

"Semifinal saja udah cukup buat saya sih, itu realistis lah di satu turnamen. Kalau bisa di Denmark Open atau China Masters," sambung pemain berusia 40 tahun tersebut.