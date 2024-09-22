Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Empat Pemain Ini Diprediksi Bakal Lolos ke Semifinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |23:39 WIB
Empat Pemain Ini Diprediksi Bakal Lolos ke Semifinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024
Mansion Sports 9 Ball Tournament 2024 baru saja merampungkan babak 64 besar pada Minggu (22/9/2024) (Foto: ist)
A
A
A

HARI terakhir penyelenggaraan Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 akan digelar pada Senin (22/9/2024) di Daruma Pool & Coffee, Tangerang. Sejumlah nama pun diprediksi bakal bisa melaju hingga ke semifinal turnamen pebiliar kelas handicap 4-5 itu.

Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 telah menyelesaikan pertandingan babak 64 besar pada Minggu (22/9/2024). Sebanyak 32 pemain yang meraih kemenangan pun mengamankan tiket ke babak berikutnya.

Pertandingan pun terlihat semakin sengit dengan semakin mengerucutnya para peserta yang bertanding. Beberapa pemain unggulan di kelas handicap 4-5 pun mampu lolos ke babak 32 besar. Oleh karena itu, Nizar Bileo, Tournament Director Mansion Sports 9 ball Open Tournament 2024, memprediksi hari terakhir besok bakal berjalan lebih sengit.

“Persaingan ketat akan kembali terjadi di hari keempat. Ada nama-nama besar di kelas handicap 4-5 yang masih lolos ke babak 32 besar,” kata Nizar Bieo kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (22/9/2024).

 BACA JUGA:

Nizar pun memprediksi pemain-pemain ini bakal bisa menembus semifinal. Mereka adalah Juan (Tiger), Herbal (Klik), Nuel (NB) dan Haerul (NB).

“Juan, Herbal, Nuel dan Haerul, berpeluang lolos ke semifinal. Besok juga ada duel seru antara dua pemain junior yang lolos yaitu Aby dan Mario,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
