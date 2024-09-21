Daftar 32 Pemain yang Lolos ke Babak 64 Besar di Hari ke-2 Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024

HARI kedua babak penyisihan Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 digelar pada Sabtu (21/9/2024). Hasilnya, sebanyak 32 pemain berhasil melangkah ke babak 64 besar.

Dengan begitu, lengkap sudah 64 pemain yang akan mentas di babak 64 besar Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. Pada hari pertama kemarin, sudah ada 32 peserta yang lebih dulu melangkah ke babak selanjutnya.

Pertandingan hari kedua babak 128 besar tak kalah menarik dibandingkan hari pertama. Beberapa laga berjalan cukup ketat di mana kedua pemain saling kejar mengejar angka.

Meski begitu, ada pula pertandingan yang berjalan cukup jomplang. Salah satu pemain sangat mendominasi sehingga bisa menang dengan mudah.

Turnamen ini memang diperuntukan bagi para pebiliar pemula. Mereka diharapkan bisa mengasah mental dan mengembangkan permainan selama bertanding sehingga dapat menjadi pemain yang lebih baik lagi.