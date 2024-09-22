Kembalikan Berkas Pendaftaran Caketum PP Perbasi, Keponakan Prabowo Subianto Didukung Mayoritas Pengprov

JAKARTA - Budisatrio Djiwandono telah secara resmi mengembalikan formulir bakal calon ketua umum PP Perbasi periode 2024-2028. Keponakan Prabowo Subianto itu ternyata sudah mendapatkan dukungan hampir dari seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov) Perbasi.

Budisatrio datang ke Kantor PP Perbasi di GBK Arena, Senayan, Jakarta, pada Jumat 20 September 2024 sore WIB. Ia ditemani oleh beberapa pengurus pengprov yang mendukungnya.

Kedatangan Budisatrio untuk mengembalikan formulir pendaftaran tersebut pun diterima dengan baik oleh Ketua Tim Penjaringan, Setia Dharma Madjid, dan juga Sekjen Perbasi, Nirmala Dewi. Semua proses pengembalian formulir pun berjalan dengan lancar.

"Dalam kesempatan ini izinkan saya Budi yang barusan saja memberikan dan menyerahkan berkas pencalonan saya sebagai calon Ketum PP Perbasi yang sudah kami serahkan kepada Tim Penjaringan, dan Ibu Nirmala Dewi sebagai Sekjen," kata Budisatrio dalam konferensi persnya, dikutip Minggu (22/9/2024).

Lebih lanjut, Budisatrio mengaku mendapatkan dukungan 28 dari 31 Pengprov yang aktif. Bahkan, jumlahnya masih akan bertambah lagi.

"Insya Allah ada satu lagi dalam perjalanan. Saya sangat menghargai proses yang dilakukan tim Perbasi dan tim Penjaringan, serta semua individu yang ingin dan sudah mengambil formulir," jelas pria berusia 42 tahun itu.

"Masih ada beberapa hari lagi sampai pendaftaran formal ditutup. Tapi saya sangat bersyukur dan ini jadi kehormatan bagi saya mendapat dukungan dari 28 Pengprov dan berharap bisa bertambah lagi," imbuh Budisatrio.