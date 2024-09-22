Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kembalikan Berkas Pendaftaran Caketum PP Perbasi, Keponakan Prabowo Subianto Didukung Mayoritas Pengprov

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |02:35 WIB
Kembalikan Berkas Pendaftaran Caketum PP Perbasi, Keponakan Prabowo Subianto Didukung Mayoritas Pengprov
Budisatrio Djiwandono mengembalikan berkas pendaftaran calon ketua umum PP Perbasi (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Budisatrio Djiwandono telah secara resmi mengembalikan formulir bakal calon ketua umum PP Perbasi periode 2024-2028. Keponakan Prabowo Subianto itu ternyata sudah mendapatkan dukungan hampir dari seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov) Perbasi.

Budisatrio datang ke Kantor PP Perbasi di GBK Arena, Senayan, Jakarta, pada Jumat 20 September 2024 sore WIB. Ia ditemani oleh beberapa pengurus pengprov yang mendukungnya.

PP Perbasi

Kedatangan Budisatrio untuk mengembalikan formulir pendaftaran tersebut pun diterima dengan baik oleh Ketua Tim Penjaringan, Setia Dharma Madjid, dan juga Sekjen Perbasi, Nirmala Dewi. Semua proses pengembalian formulir pun berjalan dengan lancar.

"Dalam kesempatan ini izinkan saya Budi yang barusan saja memberikan dan menyerahkan berkas pencalonan saya sebagai calon Ketum PP Perbasi yang sudah kami serahkan kepada Tim Penjaringan, dan Ibu Nirmala Dewi sebagai Sekjen," kata Budisatrio dalam konferensi persnya, dikutip Minggu (22/9/2024).

Lebih lanjut, Budisatrio mengaku mendapatkan dukungan 28 dari 31 Pengprov yang aktif. Bahkan, jumlahnya masih akan bertambah lagi.

"Insya Allah ada satu lagi dalam perjalanan. Saya sangat menghargai proses yang dilakukan tim Perbasi dan tim Penjaringan, serta semua individu yang ingin dan sudah mengambil formulir," jelas pria berusia 42 tahun itu.

"Masih ada beberapa hari lagi sampai pendaftaran formal ditutup. Tapi saya sangat bersyukur dan ini jadi kehormatan bagi saya mendapat dukungan dari 28 Pengprov dan berharap bisa bertambah lagi," imbuh Budisatrio.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/36/3185122/rcti_juara_turnamen_basket_mnc_sport_competition_2025-BqRk_large.jpg
Kunci Sukses RCTI Pertahankan Gelar Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3185097/rcti_juara_basket_mnc_sports_competition_2025-syX0_large.jpg
Kalahkan MNC Digital Entertainment 39-22, RCTI Sukses Pertahankan Gelar Juara Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3185053/budisatrio_djiwandono_lantik_serentak_9_dpd_perbasi-DYEe_large.jpg
Konsolidasi Organisasi, Budisatrio Djiwandono Lantik Serentak 9 DPD PERBASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3184907/rcti_pasang_target_juara_di_mnc_sports_competition_2025-sZBL_large.jpg
Amankan Tiket Final, RCTI Pasang Target Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184886/mnc_digital_entertainment-76Xt_large.jpg
Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636/tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement