Kisah Yuta Watanabe, Pebulutangkis Jepang yang Trauma hingga Tolak Ajakan Foto Bareng dan Tanda Tangan Fans

KISAH Yuta Watanabe menarik untuk diulas. Sebab, pebulutangkis Jepang itu trauma hingga memutuskan tolak semua ajakan foto bareng dan memberi tanda tangan pada fansnya.

Seperti diketahui, bagi seorang publik figur dan atlet, kehadiran seorang fans adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab, fans ini akan membuat para pemain menjadi lebih bersemangat untuk meningkatkan kemampuan dan menampilkan hasil terbaik di setiap pertandingan yang ia mainkan.

Sebagai gantinya, para atlet kerap kali melayani fansnya untuk berfoto bersama hingga memberikan tanda tangan. Ini adalah hal yang sejatinya sangat lazim dilakukan.

Namun bagi atlet bulutangkis Jepang, Yuta Watanabe, memberi tanda tangan dan berfoto bersama fans adalah hal yang menakutkan. Sebab, ia memiliki pengalaman buruk yang membuatnya merasakan trauma hingga tak ingin melakukannya lagi.

Pasangan Arisa Higashino itu mengaku jika saat dirinya berfoto dan memberi tanda tangan untuk fans, jaraknya terlalu dekat. Tidak jarang, fans fanatiknya melakukan tindakan yang tidak semestinya seperti menarik tangan atau yang lainnya.

Karena pengalaman ini, Yuta Watanabe memutuskan untuk tidak akan lagi menerima ajakan foto bersama maupun tanda tangan. Sebab, ia takut jika saat jumpa fans dan tangannya ditarik-tarik akan menjadikan tangannya terluka hingga cedera.