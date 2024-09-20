Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Hendra Setiawan Sempat Takut dan Akui Sulit Kalahkan Pebulutangkis Malaysia Koo Kien dan Keat Tan Boon Heong

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |01:00 WIB
Kisah Hendra Setiawan Sempat Takut dan Akui Sulit Kalahkan Pebulutangkis Malaysia Koo Kien dan Keat Tan Boon Heong
Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan. (Foto: Instagram/hendrasansan)
A
A
A

KISAH Hendra Setiawan yang sempat takut dan akui kesulitan untuk kalahkan pebulutangkis Malaysia, Koo Kien Keat dan Tan Boon Heong menarik untuk diulas. Sebab, ini merupakan hal yang unik mengingat Hendra adalah salah satu pebulutangkis ganda terbaik sepanjang masa.

Torehan gelar seperti 4 kali juara dunia, 1 medali emas Olimpiade, dua medali emas Asian Games, dua gelar All England, serta puluhan gelar BWF lain sukses ia raih bersama dengan dua tandem yang berbeda, yakni Markis Kido dan Mohammad Ahsan.

Bersama dengan kedua pasangan itu pula, Hendra Setiawan pernah duduk di peringkat teratas ranking BWF. Karena hal itu, seharusnya Hendra Setiawan tidak perlu takut pada siapapun. Sebaliknya, justru pebulutangkis lain yang harus takut padanya.

Namun rupanya, sepanjang karirnya Hendra Setiawan sangat takut untuk bila bertemu dengan pasangan ganda putra Malaysia, Koo Kien Keat/Tan Boon Heong. Bahkan, ia sangat bersyukur ketika Kejuaraan Dunia 2007 mereka tidak saling bertemu.

Koo Kien Keat/Tan Boon Heong

“Saya takut kalau bertemu Koo Kien Keat/Tan Boon Heong. Seram. Saya susah banget mengalahkan mereka. Saya ingat, di Kejuaraan Dunia 2007, mereka jadi tuan rumah. Untungnya, kami beda blok dan mereka kalah sama Jepang, Shuichi Sakamoto/Shintaro Ikeda,” kata Hendra Setiawan dikutip dari Djarum Badminton, Jumat (20/9/2024).

Sulitnya Hendra Setiawan mengalahkan Koo Kien Keat/Tan Boon Heong memang benar adanya. Bersama Markis Kido, Hendra bahkan pernah kalah head to head hingga 7-0 dari ganda putra Malaysia itu. Rekor itu bahkan baru pecah di ajang Olimpiade Beijing 2008 dimana pada akhirnya, Hendra meraih medali emas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192216/sony_dwi_kuncoro-yl1I_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Sony Dwi Kuncoro: Perjuangan Anak Surabaya dari Keterbatasan Menuju Podium Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/40/3192184/divya_amanta_kuncoro-5hLw_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Divya Amanta Kuncoro: Titisan sang Peraih Medali Olimpiade yang Mulai Bersinar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/40/3192031/susy_susanti-FSv5_large.jpg
Kisah Susy Susanti, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tak Pernah Raih Emas Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/40/3191882/ye_zhaoying-PUYa_large.jpg
Kisah Pilu Ye Zhaoying, Legenda Bulu Tangkis China yang Terbuang dan Terasing di Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/40/3191862/gregoria_mariska_tunjung-bmDY_large.jpg
Kisah Perjuangan Gregoria Mariska Lawan Vertigo: Dari Jatuh Bangun hingga Pesan Menyentuh untuk Mikha Angelo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/40/3191685/wang_chi_lin-UqAc_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Peraih Emas Olimpiade Wang Chi-lin yang Ngamuk Usai Tandem Cedera di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement