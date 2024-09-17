Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa 17 September 2024 Pukul 22.00 WIB: Ketat, DKI Jakarta dan Jawa Barat Berebut Posisi Puncak!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |22:59 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa 17 September 2024 Pukul 22.00 WIB: Ketat, DKI Jakarta dan Jawa Barat Berebut Posisi Puncak!
PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Instagram/@ponxxiaceh)
KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa 17 September 2024 pukul 22.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. DKI Jakarta dan Jawa Barat pun diharapkan persaingan ketat guna memperebutkan posisi puncak.

Pada perolehan malam ini, Jawa Barat berhasil mengejar DKI Jakarta untuk menempati posisi puncak. Bahkan, Jawa Barat beberapa kali sempat menggeser DKI Jakarta sebelum akhirnya posisi pertama kembali diduduki kontingen ibu kota.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

DKI Jakarta hanya berselisih tipis dari Jawa Barat. Saat ini, DKI Jakarta telah mengoleksi 131 emas, 112 perak, dan 105 perunggu. Namun, Jawa Barat juga telah mengumpulkan 129 emas.

Adapun rincian Jawa Barat adalah 129 emas, 121 perak, dan 121 perunggu. Hari ini sejumlah cabang olahraga (cabor) berhasil menyumbangkan emas untuk Jawa Barat, dengan di antaranya squash dan arung jeram.

Pencapaian Jawa Barat yang cukup signifikan membuat persaingan posisi puncak begitu menarik. Tak hanya posisi pertama, perebutan peringkat lima juga cukup menarik yang melibatkan Aceh dan Jawa Tengah.

Aceh saat ini ada di urutan kelima dengan koleksi 52 emas, 39 perak, dan 45 perunggu. Sedangkan Jawa Tengah, mereka di posisi keenam dengan raihan 45 emas, 49 perak, dan 83 perunggu.

Selain itu, Riau berhasil menggeser Lampung dari posisi 10 besar. Riau pun hanya unggul jumlah medali perunggu untuk menempati posisi tersebut. Sebab raihan emas dan perak yang dimiliki Riau dan Lampung sama.

