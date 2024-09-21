Advertisement
SPORT LAIN

Hasil Perolehan Medali PON XXI 2024 Aceh-Sumut, Jabar Juara Umum

Tim iNews TV , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |17:50 WIB
Hasil Perolehan Medali PON XXI 2024 Aceh-Sumut, Jabar Juara Umum
Kontingen Jawa Barat menjadi juara umum PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Youtube/Lintas iNews)
A
A
A

ACEH - Kontingen Jawa Barat menutup PON XXI Aceh-Sumut 2024, sebagai juara umum. Jabar unggul dari pesaing kuatnya kontingen Jakarta dan Jawa Timur.

Jawa Barat memuncaki klasemen akhir perolehan medali, dengan 195 medali emas dari total 538 medali. Jakarta harus puas dengan posisi runner up dengan 184 medali emas dari total 479 medali. Sedangkan Jawa Timur menutup PON kali ini di peringkat ketiga dengan 145 emas dari total 425 medali.

Ini menjadi ketiga kalinya secara beruntun Jawa Barat, keluar menjadi juara umum PON. Pada dua edisi sebelumnya di kandang sendiri da n di Papua, kontingen Jawa Barat juga keluar sebagai yang terbaik.

(Wikanto Arungbudoyo)

