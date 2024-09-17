Tim Voli Putra Jawa Timur Siap Melawan Kalimantan Timur di Babak Perempat Final PON XXI 2024 Aceh-Sumut, Saksikan Keseruan Pertandingannya Malam Ini Pukul 23.00 WIB, hanya di iNews

PEKAN Olahraga Nasional XXI 2024 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara kembali memanas dengan persaingan ketat antar atlet dari berbagai cabang olahraga. Salah satu cabang yang mendapat sorotan adalah Voli dan Billiard di mana para atlet siap berjuang di babak perempat final malam ini.

Pada pertandingan sebelumnya, Tim Voli Putra Jatim menempati posisi runner up grup A PON 2024. Kepastian ini didapat usai Jawa Timur menghabisi tim Bali dengan skor akhir 3-0. Saling kejar poin sempat terjadi di awal pertandingan. Namun Jatim berhasil mengejar poin dan maju ke babak perempat final. Sementara tim Voli Kalimantan Timur berhasil lolos usai mengandaskan tim Jabar pada laga pool B Bola Voli Indoor di GOR Sumur Sport Center dengan skor akhir 4-1. Di babak perempat final ini, Tim Jatim akan berhadapan dengan tim putra Kalimantan Timur untuk memperebutkan tiket menuju semifinal.

Tak hanya cabang olahraga Voli, pada cabang olahraga Biliar juga tak kalah seru. Dimana sebelumnya, pebiliar asal Sumatera Utara Marlando Sihombing berhasil memenangkan medali emas usai mengantongi kemenangan di laga final nomor english billiard 100 frame single pada Senin (16/09). Marlando berhasil menumbangkan wakil Jakarta, Tedy Setiadi di laga pamungkas dengan skor akhir 3-0. Dengan kemenangan ini Marlando berhasil menambah emas kelima bagi tim tuan rumah Sumatera utara Cabang olahraga biliar pada PON kali ini menghadirkan beragam nomor menarik yang akan membuat persaingan semakin ketat.

Berlokasi di Pardede Hall Sumatera Utara, akan mempertemukan antara Tuan Rumah Sumatera Utara yang akan berhadapan dengan wakil Yogyakarta di babak 32 besar 9 Ball Single Putra. Lantas Daerah mana yang akan unggul pada pertandingan kali ini?

Saksikan Pertandingan babak perempat final di Cabang Olahraga Voli Putra Kalimantan Timur vs Jawa Timur, Selasa 17 September pukul 23.00 WIB, dilanjutkan pertandingan Biliard Sumatera Utara Vs Yogyakarta, Rabu 18 September Pukul 00.30 dini hari, Hanya di iNews Media Sports.

(Wikanto Arungbudoyo)