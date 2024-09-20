Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jangan Lewatkan Jam 8 Malam Ini Kemeriahan Closing Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024, Live di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |18:04 WIB
Jangan Lewatkan Jam 8 Malam Ini Kemeriahan Closing Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024, Live di iNews
Saksikan Closing Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024 di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

DELI SERDANG – Perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 mencapai puncaknya. Penutupan pun akan digelar di Stadion Utama Sumut, Deli Serdang, Sumatera Utara, malam ini, Jumat (20/9/2024).

Setelah melalui serangkaian pertandingan dan kompetisi sengit yang melibatkan ribuan atlet dari seluruh penjuru Indonesia, PON 2024 berhasil menghadirkan momen bersejarah, sekaligus mengukuhkan kolaborasi dua provinsi tuan rumah, Aceh dan Sumatera Utara, sebagai ajang pertama yang digelar di dua wilayah.

Closing Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024 menghadirkan pertunjukkan budaya yang memukau, tarian multi etnis, dan pesta kembang api yang menakjubkan.

Tak hanya disaksikan oleh masyarakat luas, Closing Ceremony PON 2024 juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, para pejabat negara dan artis Ibu Kota yang siap menghibur para penonton, baik yang hadir langsung ataupun yang menyaksikan dari rumah.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Kesuksesan PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain yang akan menjadi tuan rumah PON di masa mendatang.

