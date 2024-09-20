Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Akhir Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jawa Barat Sabet Juara Umum

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |16:57 WIB
Klasemen Akhir Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jawa Barat Sabet Juara Umum
Tim renang artistik Jawa Barat di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Pon2024.id)
A
A
A

KLASEMEN akhir perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum setelah tak terkejar oleh provinsi lain hingga hari terakhir.

Ya, seluruh pertandingan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 telah berakhir pada hari ini (20/9/2024) siang WIB. Jawa Barat secara resmi memastikan diri keluar sebagai juara umum.

Jawa Barat keluar sebagai juara umum setelah mengoleksi 195 emas, 163 perak, dan 180 perunggu. Emas terakhir Jawa Barat disumbangkan oleh Fitria Martiningsih dari cabang olahraga angkat berat nomor +84kg putri.

Ini menjadi ketiga kalinya bagi Jawa Barat keluar menjadi juara umum di PON. Pada dua edisi sebelumnya di kandang sendiri dan Papua, Jawa Barat juga keluar sebagai yang terbaik.

 BACA JUGA:

Sementara itu, DKI Jakarta harus puas dengan posisi runner-up setelah di akhir-akhir penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024 gagal mempertahankan posisi puncak. Mereka membawa pulang 184 emas, 150 perak, dan 145 perunggu.

Posisi ketiga sendiri ditempati Jawa Timur dengan perolehan 146 emas, 136 perak, dan 144 perunggu. Lalu Sumatera Utara yang merupakan tuan rumah menduduki posisi keempat dengan koleksi 79 emas, 59 perak, dan 116 perunggu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/43/3149699/pemprov_dki_jakarta_memberi_penghargaan_kepada_sejumlah_atlet_berprestasi_di_pon_xxi_aceh_sumut_2024-5Get_large.jpg
Cetak Rekor saat PON XXI Aceh-Sumut 2024, Atlet DKI Diganjar Penghargaan di HUT Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/43/3066437/dihadiri-28-ribu-masyarakat-penutupan-pon-xxi-aceh-sumut-2024-di-stadion-utama-sumut-berlangsung-meriah-vtkW2TdNqz.jpeg
Dihadiri 28 Ribu Masyarakat, Penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Stadion Utama Sumut Berlangsung Meriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/43/3065924/menpora-dito-ariotedjo-beri-nilai-8-5-untuk-pon-xxi-aceh-sumut-2024-WWLjGbyj10.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Nilai 8,5 untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/43/3065910/hasil-perolehan-medali-pon-xxi-2024-aceh-sumut-jabar-juara-umum-VHUHGbm3a7.jpg
Hasil Perolehan Medali PON XXI 2024 Aceh-Sumut, Jabar Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/43/3065602/jangan-lewatkan-jam-8-malam-ini-kemeriahan-closing-ceremony-pon-xxi-aceh-sumut-2024-live-di-inews-DiQNwLuOY1.jpg
Jangan Lewatkan Jam 8 Malam Ini Kemeriahan Closing Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024, Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/43/3065272/klasemen-sementara-perolehan-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-jumat-20-september-2024-pukul-07-00-wib-jawa-barat-semakin-dekat-pertahankan-gelar-xjmJIoP2t4.JPG
Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jumat 20 September 2024 Pukul 07.00 WIB: Jawa Barat Semakin Dekat Pertahankan Gelar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement