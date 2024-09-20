Klasemen Akhir Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jawa Barat Sabet Juara Umum

KLASEMEN akhir perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum setelah tak terkejar oleh provinsi lain hingga hari terakhir.

Ya, seluruh pertandingan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 telah berakhir pada hari ini (20/9/2024) siang WIB. Jawa Barat secara resmi memastikan diri keluar sebagai juara umum.

Jawa Barat keluar sebagai juara umum setelah mengoleksi 195 emas, 163 perak, dan 180 perunggu. Emas terakhir Jawa Barat disumbangkan oleh Fitria Martiningsih dari cabang olahraga angkat berat nomor +84kg putri.

Ini menjadi ketiga kalinya bagi Jawa Barat keluar menjadi juara umum di PON. Pada dua edisi sebelumnya di kandang sendiri dan Papua, Jawa Barat juga keluar sebagai yang terbaik.

Sementara itu, DKI Jakarta harus puas dengan posisi runner-up setelah di akhir-akhir penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024 gagal mempertahankan posisi puncak. Mereka membawa pulang 184 emas, 150 perak, dan 145 perunggu.

Posisi ketiga sendiri ditempati Jawa Timur dengan perolehan 146 emas, 136 perak, dan 144 perunggu. Lalu Sumatera Utara yang merupakan tuan rumah menduduki posisi keempat dengan koleksi 79 emas, 59 perak, dan 116 perunggu.