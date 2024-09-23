Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dihadiri 28 Ribu Masyarakat, Penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Stadion Utama Sumut Berlangsung Meriah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |12:15 WIB
Dihadiri 28 Ribu Masyarakat, Penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Stadion Utama Sumut Berlangsung Meriah
Upacara Penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 berlangsung meriah di Stadion Utama Sumut (Foto: PB PON/Fahmi Aulia)
A
A
A

DELISERDANG – Upacara Penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 berlangsung sangat meriah. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 17 ribu penonton yang memenuhi Stadion Utama Sumut di Desa Sena, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat 20 September 2024 malam WIB.

Lebih dari setengah tempat duduk di Stadion Utama Sumut terisi penuh pada malam penutupan PON XXI Aceh-Sumut. Stadion itu berubah menjadi lautan manusia yang hendak menyaksikan kemeriahan acara tersebut.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

"Luar biasa antusias masyarakat, Saya terkesan melihat masyarakat kita yang mengikuti acara dengan tertib, Saya sangat menikmati acara penutupan ini," kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni, usai acara, dikutip Senin (23/9/2024).

Bahkan, Fatoni mengaku sangat kagum dengan aksi-aksi penonton di Stadion Utama Sumut. Saat menunggu acara dimulai, sekira 17 ribu penonton di dalam stadion kompak membuat gelombang manusia dan menyalakan flash telepon genggam.

"Belum mulai acaranya sudah meriah, penonton buat gelombang manusia, nyalakan flash bareng-bareng, bahkan nyanyi bareng, luar biasa. Saya bangga pada masyarakat Sumut," kata Fatoni yang hadir bersama Pj Ketua TP PKK Sumut Tyas Fatoni.

Keramaian pun tak hanya terjadi di Stadion Utama Sumut. Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprov Sumut) ikut menggelar acara nonton bareng di luar dan Stadion Madya yang berkapasitas 11 ribu penonton. Jika ditotal, secara keseluruhan terdapat sekira 28 ribu penonton yang menyaksikan penutupan.

Sementara itu, salah satu penonton, Adel, yang datang dari Johor, Medan, mengaku puas dengan acara penutupan PON XXI Aceh-Sumut. Ia bahkan tidak menyangka mendapatkan atmosfer luar biasa di stadion dan penampilan para seniman dan artis di acara ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/43/3149699/pemprov_dki_jakarta_memberi_penghargaan_kepada_sejumlah_atlet_berprestasi_di_pon_xxi_aceh_sumut_2024-5Get_large.jpg
Cetak Rekor saat PON XXI Aceh-Sumut 2024, Atlet DKI Diganjar Penghargaan di HUT Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/43/3065924/menpora-dito-ariotedjo-beri-nilai-8-5-untuk-pon-xxi-aceh-sumut-2024-WWLjGbyj10.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Nilai 8,5 untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/43/3065910/hasil-perolehan-medali-pon-xxi-2024-aceh-sumut-jabar-juara-umum-VHUHGbm3a7.jpg
Hasil Perolehan Medali PON XXI 2024 Aceh-Sumut, Jabar Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/43/3065602/jangan-lewatkan-jam-8-malam-ini-kemeriahan-closing-ceremony-pon-xxi-aceh-sumut-2024-live-di-inews-DiQNwLuOY1.jpg
Jangan Lewatkan Jam 8 Malam Ini Kemeriahan Closing Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024, Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/43/3065560/klasemen-akhir-perolehan-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-jawa-barat-sabet-juara-umum-YEutOvVt2c.jpg
Klasemen Akhir Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jawa Barat Sabet Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/43/3065272/klasemen-sementara-perolehan-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-jumat-20-september-2024-pukul-07-00-wib-jawa-barat-semakin-dekat-pertahankan-gelar-xjmJIoP2t4.JPG
Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jumat 20 September 2024 Pukul 07.00 WIB: Jawa Barat Semakin Dekat Pertahankan Gelar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement