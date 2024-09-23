Dihadiri 28 Ribu Masyarakat, Penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Stadion Utama Sumut Berlangsung Meriah

DELISERDANG – Upacara Penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 berlangsung sangat meriah. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 17 ribu penonton yang memenuhi Stadion Utama Sumut di Desa Sena, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat 20 September 2024 malam WIB.

Lebih dari setengah tempat duduk di Stadion Utama Sumut terisi penuh pada malam penutupan PON XXI Aceh-Sumut. Stadion itu berubah menjadi lautan manusia yang hendak menyaksikan kemeriahan acara tersebut.

"Luar biasa antusias masyarakat, Saya terkesan melihat masyarakat kita yang mengikuti acara dengan tertib, Saya sangat menikmati acara penutupan ini," kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni, usai acara, dikutip Senin (23/9/2024).

Bahkan, Fatoni mengaku sangat kagum dengan aksi-aksi penonton di Stadion Utama Sumut. Saat menunggu acara dimulai, sekira 17 ribu penonton di dalam stadion kompak membuat gelombang manusia dan menyalakan flash telepon genggam.

"Belum mulai acaranya sudah meriah, penonton buat gelombang manusia, nyalakan flash bareng-bareng, bahkan nyanyi bareng, luar biasa. Saya bangga pada masyarakat Sumut," kata Fatoni yang hadir bersama Pj Ketua TP PKK Sumut Tyas Fatoni.

Keramaian pun tak hanya terjadi di Stadion Utama Sumut. Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprov Sumut) ikut menggelar acara nonton bareng di luar dan Stadion Madya yang berkapasitas 11 ribu penonton. Jika ditotal, secara keseluruhan terdapat sekira 28 ribu penonton yang menyaksikan penutupan.

Sementara itu, salah satu penonton, Adel, yang datang dari Johor, Medan, mengaku puas dengan acara penutupan PON XXI Aceh-Sumut. Ia bahkan tidak menyangka mendapatkan atmosfer luar biasa di stadion dan penampilan para seniman dan artis di acara ini.