Cetak Rekor saat PON XXI Aceh-Sumut 2024, Atlet DKI Diganjar Penghargaan di HUT Jakarta

Pemprov DKI Jakarta memberi penghargaan kepada sejumlah atlet berprestasi di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: KONI DKI Jakarta)

JAKARTA – Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Hidayat Humaid mengatakan, atlet berprestasi di PON XXI Aceh-Sumut 2024 telah mendapat penghargaan dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal itu diberikan saat Rapat Paripurna DPRD DKI dalam rangka Peringatan HUT Ke-497 Jakarta, Minggu 22 Juni 2025.

Para atlet tersebut yakni dari Ski Air atas nama Dimas Ridho Suprihono (trik-putra), atletik (lompat tinggi galah-putri) yakni Diva Renetta Jayadi, atlet Aquatik-Renang yakni Adelia Chantika Aulia (200 M dan 100 M gaya punggung). Ada juga atlet Berkuda Equestrain yakni Teuku Rifat Renanda dan atlet catur Masruri Rahman (Catur kilat beregu dan standar beregu putra).

1. Tidak Berhenti

Atlet DKI Jakarta berprestasi di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Pemprov DKI Jakarta)

Hidayat mengatakan, penghargaan ini berasal dari DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya tidak akan berhenti mencetak atlet berprestasi, bahkan sudah memulai persiapan menuju PON XXII NTB-NTT 2028.

"Saat ini KONI sudah menggelar pelatihan daerah (pelatda) untuk persiapan PON NTT dan NTB tahun 2028," kata Hidayat dalam keterangannya.

2. Senang Mengharumkan Jakarta

Sementara itu, Dimas selaku perwakilan atlet, merasa senang bisa berjuang untuk mengharumkan nama Jakarta. Ia mempersembahkan penghargaan ini kepada orangtua dan warga Jakarta.

"Alhamdulillah, prestasi ini saya persembahkan untuk orangtua dan warga Jakarta," ucap Dimas.

Lebih lanjut, Dimas tidak berpuas diri dengan capaian tersebut. Ia akan terus berlatih untuk terus mengharumkan nama Jakarta hingga pentas dunia.