Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Cabut dari Pelatnas Ini Pernah Juara Bareng Ribka Sugiarto

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |15:15 WIB
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Cabut dari Pelatnas Ini Pernah Juara Bareng Ribka Sugiarto
Pramudya Kusumawardana pernah juara bareng Ribka Sugiarto, ini kisahnya (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH Pramudya Kusumawardana, pebulu tangkis Indonesia yang cabut dari Pelatnas PBSI, menarik untuk diulas. Sebab, ia pernah juara bareng Ribka Sugiarto.

Pramudya mencuri perhatian ketika memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI pada akhir 2023. Ia beralasan sudah tidak memiliki ketertarikan lagi di dunia bulu tangkis dan hendak menempuh pendidikan di luar negeri.

Pramudya Kusumawardana

Nyatanya, Pramudya justru kembali menekuni dunia bulu tangkis secara profesional di Australia! Pria asal Sukabumi itu mengaku masih menjadi atlet karena sejalan dengan program di sana sekaligus mencari uang tambahan untuk biaya pendidikan.

Terlepas dari itu, Pramudya merupakan salah satu pebulu tangkis potensial di Indonesia. Pria berusia 23 tahun itu adalah spesialis nomor ganda dan punya deretan prestasi mentereng.

Salah satunya, Pramudya pernah juara saat berpasangan dengan Ribka di ajang India Junior International 2018. Ketika itu, mereka menaklukkan pasangan Indonesia lainnya yakni Leo Rolly Carnando/Metya Inayah Cindiani.

Itu merupakan satu-satunya gelar di nomor ganda campuran bagi Pramudya. Setelahnya, ia lebih banyak tampil di nomor ganda putra dengan beberapa pasangan seperti Rehan Naufal Kusharjanto dan Yeremia Eric Rambitan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement