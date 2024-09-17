Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Cabut dari Pelatnas Ini Pernah Juara Bareng Ribka Sugiarto

KISAH Pramudya Kusumawardana, pebulu tangkis Indonesia yang cabut dari Pelatnas PBSI, menarik untuk diulas. Sebab, ia pernah juara bareng Ribka Sugiarto.

Pramudya mencuri perhatian ketika memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI pada akhir 2023. Ia beralasan sudah tidak memiliki ketertarikan lagi di dunia bulu tangkis dan hendak menempuh pendidikan di luar negeri.

Nyatanya, Pramudya justru kembali menekuni dunia bulu tangkis secara profesional di Australia! Pria asal Sukabumi itu mengaku masih menjadi atlet karena sejalan dengan program di sana sekaligus mencari uang tambahan untuk biaya pendidikan.

Terlepas dari itu, Pramudya merupakan salah satu pebulu tangkis potensial di Indonesia. Pria berusia 23 tahun itu adalah spesialis nomor ganda dan punya deretan prestasi mentereng.

Salah satunya, Pramudya pernah juara saat berpasangan dengan Ribka di ajang India Junior International 2018. Ketika itu, mereka menaklukkan pasangan Indonesia lainnya yakni Leo Rolly Carnando/Metya Inayah Cindiani.

Itu merupakan satu-satunya gelar di nomor ganda campuran bagi Pramudya. Setelahnya, ia lebih banyak tampil di nomor ganda putra dengan beberapa pasangan seperti Rehan Naufal Kusharjanto dan Yeremia Eric Rambitan.