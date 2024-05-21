Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lanny Tria Tegaskan Ribka Sugiarto Pensiun Bukan karena Tekanan dari Netizen

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |06:34 WIB
Lanny Tria Tegaskan Ribka Sugiarto Pensiun Bukan karena Tekanan dari Netizen
Ganda Putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Beredar kabar Ribka Sugiarto pensiun sebagai pebulutangkis profesional karena mendapatkan tekanan yang begitu besar dari netizen. Namun, dengan cepat rekannya Ribka, Lanny Tria Mayasari membantah kabar tersebut.

Ya, seperti yang diketahui Ribka memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI dan memutuskan gantung raket. Dalam pengumumannya, Ribka mundur karena alasan untuk mempersiapkan pernikahannya dengan pemain ganda putra, Muhammad Rian Ardianto.

Sehingga, Lanny bahwa keputusan Ribka mundur dari pelatnas disebabkan oleh tekanan besar yang diberikan netizen di media sosial soal penampilannya yang terkadang kurang memuaskan. Lanny tahu betul, pemain berusia 24 tahun itu tak pernah mempedulikan hujatan-hujatan yang dilontarkan warganet pada mereka.

“Enggak, enggak sih (tak terpengaruh dari hujatan di media sosial), dia juga enggak pernah bacain itu. Kalau aku kan kadang masih suka bacain, kalau dia sekarang sudah bodo amat ‘ya tahu kita dihujat, ah sudah biarin saja Lan, enggak usah dibaca’” ujar Lanny kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, dikutip Selasa (21/5/2024).

Lanny Tria/Ribka Sugiarto

Lanny pun mengungkapkan kesan-kesan baik selama berpasangan dengan Ribka. Pemain berusia 22 tahun itu sangat bersyukur bisa berduet dengan sang senior karena banyak hal yang mungkin tak bisa dirasakannya jika memiliki partner yang lebih muda darinya.

“Kalau Mba Ribka, dari pribadi aku bersyukur karena mungkin kalau aku enggak partner sama dia, aku enggak bakal bisa main di kejuaraan dunia, ngerasain main Super 1000, juara sama dia,” tambahnya.

Halaman:
1 2
