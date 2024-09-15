Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Atletik PON XXI Aceh-Sumut 2024: Lalu Muhammad Zohri Raih Medali Emas!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |23:11 WIB
Hasil Atletik PON XXI Aceh-Sumut 2024: Lalu Muhammad Zohri Raih Medali Emas!
Sprinter asal Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Zohri. (Foto: NOC Indonesia)
DELI SERDANG – Pelari asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Zohri berhasil meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Tepatnya sprinter andalan Indonesia itu merebut medali emas di cabang olahraga (cabor) atletik nomor lari 100 meter putra.

Bagi Zohri, itu menjadi medali emas keduanya di PON XXI Aceh-Sumut 2024. Medali emas kedua itu pun diraihnya usai tampil luar biasa di Stadion Madya Atletik Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Minggu (15/9/2024).

Ya, medali emas keduanya di PON XXI Aceh-Sumut 2024 didapat Zohri di nomor spesialisasinya yakni lari 100 meter putra. Dia menjadi yang terbaik dengan catatan waktu 10,19 detik.

Zohri langsung tancap gas begitu pertandingan dimulai. Dia melesat kencang dan menjauhi para pesaingnya hingga akhirnya finis sebagai pemenang.

Lalu Muhammad Zohri

Atlet berusia 24 tahun itu menjadi yang tercepat dengan mengalahkan Adith Rico Pradana dari Jawa Tengah. Adith finis di posisi kedua dengan waktu 10,32 detik.

Sementara itu, medali perunggu diamankan kompatriotnya dari NTB, yakni Sudirman Hadi. Dia finis di tempat ketiga dengan menghasilkan waktu 10,32 detik.

Halaman:
1 2
