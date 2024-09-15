Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu 15 September 2024 Pukul 22.00 WIB: DKI Jakarta Ditempel Ketat Jabar dan Jatim

PERSAING ketat terjadi di posisi puncak klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 pada Minggu (15/9/2024) hingga pukul 22.00 WIB. Terlihat DKI Jakarta masih memimpin, namun tetap dibayang-bayangi Jawa Barat dan Jawa Timur yang kini bersaing ketat di posisi kedua.

Untuk saat ini, DKI Jakarta tercatat sudah menembus 100 medali emas. Ada pun rincian tersebut adalah 100 emas, 85 perak, dan 82 perunggu.

Cabor renang cukup banyak membantu DKI Jakarta dalam mendongkrak perolehan medali hari ini. Salah satunya lewat Joe Aditya Kurniawan di nomor 50m gaya kupu-kupu putra.

Sementara posisi kedua ditempati Jawa Barat dengan raihan 90 emas, 85 perak, dan 92 perunggu. Lalu tempat ketiga ada Jawa Timur yang mengemas 88 emas, 82 perak, dan 83 perunggu.

Posisi keempat ada Sumatera Utara yang memperoleh 47 emas, 24 perak, dan 55 perunggu. Lalu Aceh di urutan kelima dengan 39 emas, 35 perak, dan 35 perunggu.

Jawa Tengah masih mengejar untuk menggeser Aceh di urutan kelima. Berdasarkan catatan saat ini, Jawa Tengah hanya berselisih lima emas dari Aceh.