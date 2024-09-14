3 Pevoli Supercantik di Liga Jepang, Nomor 1 asal Indonesia!

3 pevoli supercantik di Liga Jepang menarik diulas. Salah satu pevoli yang memiliki paras menawan itu bahkan berasal dari Indonesia.

Voli perlahan menjadi olahraga yang semakin populer di Indonesia. Terlebih, para pemain voli Tanah Air mulai banyak yang melakukan abroad dengan bermain di tim luar negeri, termasuk Jepang.

Terbaru, ada nama atlet voli putri Indonesia, Yolla Yuliana, yang melakukan abroad ke Liga Voli Jepang. Pemain voli berusia 30 tahun itu secara resmi bergabung dengan Tokyo Sunbeams yang akan berlaga di Divisi 2 Liga Voli Jepang.

Pemain yang di Pro Liga lalu membela tim Jakarta Electric PLN ini dikontrak hingga Mei 2025. Ini menjadi kesempatan emas bagi pemain berposisi opposite hitter ini untuk berkembang dan menambah pengalaman.

Meski baru bergabung, hadirnya Yolla Yuliana di Liga Voli Jepang rupanya langsung menjadi sorotan. Sebab, dirinya memiliki paras cantik rupawan yang disebut-sebut menjadi salah satu yang paling cantik dalam jajaran pemain voli di Jepang.

Berikut adalah 3 pevoli super cantik Liga Voli Jepang:

3. Nichika Yamada





Salah satu pevoli super cantik di Liga Voli Jepang adalah Nichika Yamada. Ia merupakan seorang middle blocker dari tim NEC Red Rockets Kawasaki. Lahir pada 24 Februari 2000, ia membela tim ini sejak musim 2017-2018.

Nichika Yamada terkenal dengan wajahnya yang sangat cantik. Kulit putih dan wajah oriental khas perempuan Jepang menjadi daya tarik tersendiri. Namun selain cantik, Yamada juga memiliki skill mumpuni dan prestasi yang bagus.

Pemain setinggi 185 cm itu bahkan merupakan pemain andalan Timnas Voli Jepang. Beberapa ajang, seperti Volleyball Nations League (VNL) dan Asian Championships, pernah diikutinya bersama Timnas Jepang.