Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

7 Seni Bela Diri yang Paling Ditakuti di Dunia, Nomor 1 Berasal dari Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |03:03 WIB
7 Seni Bela Diri yang Paling Ditakuti di Dunia, Nomor 1 Berasal dari Indonesia
7 Senil Bela Diri yang Paling Ditakuti di Dunia. (Foto: Laman resmi IFMA)
A
A
A

ADA 7 seni bela diri yang paling ditakuti di dunia yang menarik untuk diketahui. Bela diri merupakan sebuah kemampuan yang dirancang untuk mempertahankan diri dari adanya serangan musuh.

Di seluruh penjuru dunia ada banyak cabang bela diri yang lahir ciri khas dan cara penggunaannya sendiri-sendiri. Ada beberapa bela diri yang memfokuskan pada beberapa anggota tubuh tertentu, ada pula yang menggunakan seluruh anggota tubuh, dan ada pula yang memalukan dengan unsur tari dan spiritual.

Setiap cabang bela diri memiliki satu tujuan yang sama, yakni melumpuhkan lawan. Tak ayal, ada beberapa beberapa bela diri dikenal sangat mematikan dan menakutkan.

Berikut 7 seni bela diri yang paling ditakuti di dunia:

7. Krav Maga

Krav Maga adalah seni bela diri asal Israel yang bertujuan untuk melumpuhkan lawan secara instan dengan serangan yang agresif tanpa batasan. Karena tak ada batasan ini, semua praktisi bela diri ini bebas menyerang apapun secara agresif hingga lawannya tumbang atau bahkan tewas.

6. Karate

Karate

Karate merupakan seni bela diri asli negeri sakura, Jepang. Bela diri dikenal sangat mematikan. Sebab, pada bela diri yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu itu menggunakan seluruh anggota tubuh seperti siku, lengan, kaki, lutut dan lainnya untuk melumpuhkan lawan.

5. Muay Thai

Muay Thai

Seni bela diri asli Thailand, Muay Thai juga dikenal mematikan. Bela diri ini memfokuskan kekuatan pada tulang kering, siku, lutut, dan beberapa bagian tubuh lain untuk melumpuhkan lawan. Tak ayal, muay thai masuk ke dalam seni bela diri paling ditakuti di dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement