7 Seni Bela Diri yang Paling Ditakuti di Dunia, Nomor 1 Berasal dari Indonesia

ADA 7 seni bela diri yang paling ditakuti di dunia yang menarik untuk diketahui. Bela diri merupakan sebuah kemampuan yang dirancang untuk mempertahankan diri dari adanya serangan musuh.

Di seluruh penjuru dunia ada banyak cabang bela diri yang lahir ciri khas dan cara penggunaannya sendiri-sendiri. Ada beberapa bela diri yang memfokuskan pada beberapa anggota tubuh tertentu, ada pula yang menggunakan seluruh anggota tubuh, dan ada pula yang memalukan dengan unsur tari dan spiritual.

Setiap cabang bela diri memiliki satu tujuan yang sama, yakni melumpuhkan lawan. Tak ayal, ada beberapa beberapa bela diri dikenal sangat mematikan dan menakutkan.

Berikut 7 seni bela diri yang paling ditakuti di dunia:

7. Krav Maga

Krav Maga adalah seni bela diri asal Israel yang bertujuan untuk melumpuhkan lawan secara instan dengan serangan yang agresif tanpa batasan. Karena tak ada batasan ini, semua praktisi bela diri ini bebas menyerang apapun secara agresif hingga lawannya tumbang atau bahkan tewas.

Karate merupakan seni bela diri asli negeri sakura, Jepang. Bela diri dikenal sangat mematikan. Sebab, pada bela diri yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu itu menggunakan seluruh anggota tubuh seperti siku, lengan, kaki, lutut dan lainnya untuk melumpuhkan lawan.

Seni bela diri asli Thailand, Muay Thai juga dikenal mematikan. Bela diri ini memfokuskan kekuatan pada tulang kering, siku, lutut, dan beberapa bagian tubuh lain untuk melumpuhkan lawan. Tak ayal, muay thai masuk ke dalam seni bela diri paling ditakuti di dunia.