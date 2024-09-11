Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hong Kong Open 2024: Chico Aura Tumbang di Tangan Wakil Thailand di 32 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |20:16 WIB
Hasil Hong Kong Open 2024: Chico Aura Tumbang di Tangan Wakil Thailand di 32 Besar
Chico Aura Dwi Wardoyo kala berlaga. (Foto: Humas PB PBSI)
A
A
A

HASIL Hong Kong Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, tumbang di tangan wakil Thailand, Saran Jamsri, di babak 32 besar.

Duel tersebut tersaji di Hong Kong Coliseum, Rabu (11/9/2024) malam WIB. Chico kalah dua gim langsung dengan skor 20-22 dan 17-21 dalam durasi 51 menit.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Jalannya Pertandingan

Chico mendapat perlawanan yang sengit dari Jamsri. Tapi perlahan, dia mampu keluar dari tekanan dan unggul 7-5

Namun, Chico tampak kehilangan fokusnya karena Jamsri mampu membalikan keadaan dengan unggul 9-8. Alhasil, pemain asal Thailand itu mampu unggul di interval gim pertama dengan skor 11-9.

Usai jeda, Chico perlahan mampu bangkit dari ketertinggalannya dengan menyamakan kedudukan menjadi 17-17. Pertarungan sengit sempat tersaji. Tapi pada akhirnya, Chico harus kalah di gim pertama dengan skor 20-22.

Halaman:
1 2
