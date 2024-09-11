Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hong Kong Open 2024: Beda Nasib Jonatan Christie dengan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle di 32 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |19:30 WIB
Hasil Hong Kong Open 2024: Beda Nasib Jonatan Christie dengan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle di 32 Besar
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL Hong Kong Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Nasib berbeda harus didapat dua wakil Indonesia, Jonatan Christie dengan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, di babak 32 besar.

Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, berhasil meraih kemenangan di babak 32 besar Hong Kong Open 2024. Dia menang atas Wang Tzu Wei asal Taiwan dua gim langsung dengan skor 21-7 dan 21-10 dalam durasi 30 menit.

Jonatan Christie

Kemenangan ini praktis membuat Jonatan melenggang ke babak 16 besar. Di babak itu, dia akan menghadapi Rasmus Gemke asal Denmark.

Pada babak 32 besar, Jonatan tampil apik di Hong Kong Coliseum, Rabu (11/9/2024) malam WIB. Pemain yang akrab disapa Jojo itu tampil sangat dominan sejak awal sehingga bisa unggul dengan skor 6-1.

Pemain ranking tujuh dunia itu benar-benar sangat nyaman dalam melancarkan serangannya. Hasilnya, Jonatan unggul telak atas Wang di interval gim pertama dengan skor 11-3. Usai jeda, Wang terlihat masih sangat kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan. Pada akhirnya, Jonatan berhasil mengunci kemenangan di gim pertama dengan skor 21-7.

Di gim kedua, Jonatan tetap mendominasi jalannya pertandingan. Pemain berusia 26 tahun itu unggul meyakinkan dengan skor 7-3 atas Wang. Dia pun memimpin di interval gim kedua dengan skor 11-5. Usai jeda, pemain kelahiran Jakarta itu terus memperlebar pundi-pundi keunggulannya menjadi 15-7.

Sementara itu, Wang sempat memberikan perlawanan yang berarti. Hanya saja, Jojo pada akhirnya mampu menutup gim kedua dengan kemenangan telak 21-10.

